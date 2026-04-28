Морската агенция на ООН поряза Иран: Няма право да събира такси за Ормузкия проток

Международната морска организация на ООН (International Maritime Organization, IMO) отрече Иран да има право да събира данъци или други плащания за преминаване през международни води на Ормузкия проток, предаде Франс прес.

Централната банка на Иран потвърди миналата седмица, че са депозирани приходи от събирани такси за кораби, плаващи през Ормузкия проток.

"Няма правно основание за въвеждането на каквито и да е данъци, мита или такси за преминаване през проливите за международно корабоплаване", заяви на пресконференция генералният секретар на IMO Арсенио Домингес.

Иран е в нарушение

Корабоплаването през ключовия тесен проток е почти напълно ограничено, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран в края на февруари. Иран блокира прохода, намалявайки драстично потоците от петрол и газ и довеждайки до рязко покачване на цените, като в същото време САЩ блокират иранските пристанища. Техеран също така заяви, че иска да наложи транзитни такси като част от всяко трайно мирно споразумение.

Въоръжените сили на Иран ще имат власт над ключовия корабен коридор съгласно предложения закон на Техеран за управление на водния път, заяви по-рано в понеделник Ебрахим Азизи, ръководител на комисията по национална сигурност в иранския парламент. Законопроектът предвижда също, че финансовите печалби от пролива ще се изплащат в иранската валута риал, предаде БНР.

Говорейки в кулоарите на заседание на Комитета по морска защита на IMO, Домингес заяви, че организацията е във връзка със страните в региона, включително Иран, добавяйки, че плановете за евакуация на около 20 000 души, които в момента са блокирани на кораби в Персийския залив, могат да започнат едва след като проливът бъде напълно безопасен.

Той категорично отхвърли идеята, че повторното отваряне на водния път може да включва плащане на каквито и да било такси.

Корабоплавателният път остава ключов препъни въпрос в преговорите между Вашингтон и Техеран, дори когато крехкото прекратяване на огъня от 8 април продължава да се спазва.

