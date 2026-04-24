Котка и мишка в Ормузкия проток: САЩ разминират, Иран минира след тях

Иранският военноморски флот е поставил нови подводни мини в Ормузкия проток тази седмица, докато Съединените щати са изпратили трети самолетоносач в региона, предаде Анадолската агенция, позоввайки се на доклад на Axios от четвъртък. В доклада, позовавайки се на американски служител и отделен източник, запознат с въпроса, се казва, че американските сили са засекли операцията и я следят отблизо. Длъжностни лица заявиха, че знаят точния брой на разположените мини, но отказаха да разкрият цифрата.

След брифинги за новите развития, президентът Доналд Тръмп нареди на ВМС на САЩ чрез публикация в Truth Social да стрелят по всички ирански лодки, хванати да поставят мини, „без колебание“. Освен това, американският президент се кълне, че американски миночистачи прочистват протока и казва - "заповядвам темпото на прочистване да се утрои

Axios съобщи, че ВМС на САЩ използват подводни дронове в пролива, за да локализират и разчистят мините.

Колко време ще отнеме разминирането?

Припомняме, че според класифициран доклад на Пентагона пред американския конгрес стана ясно, че може да отнеме шест месеца, за да се изчисти напълно Ормузкия пролив от мини, разположени от иранската армия и е малко вероятно такава операция да бъде извършена, докато войната на САЩ с Иран не приключи, написа The Washington post.