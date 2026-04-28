САЩ заплаши със санкции фирми, работещи с иранските авиолинии

Компаниите, работещи с иранските авиолинии, рискуват да им бъдат наложени санкции от САЩ. Това предупреди американският министър на финансите Скот Бесент, цитиран от Ройтерс. Иранските медии съобщиха през уикенда, че Иран е възобновил търговските полети от международното летище в Техеран за първи път от началото на войната. Според публикациите са планирани да излетят полети за Истанбул, столицата на Оман - Маскат, саудитския град Медина и за Ирак и Катар.

Министерството на финансите на САЩ заяви, че Вашингтон затяга "финансовата примка" около иранското правителство. "Работата със санкционираните ирански авиолинии създава риск от налагане на американски санкции", предупреди Бесент в публикация в "X".

"Чуждите правителства трябва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че компаниите под тяхна юрисдикция не осигуряват услуги на тези самолети, включително зареждане с гориво, кетъринг, такси за кацане или поддръжка", добави той, пише БТА.

Крехкото примирие във войната в Близкия изток започна преди близо три седмици. САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, а Иран отговори с удари срещу Израел и страните от Залива, в които има американски военни бази.