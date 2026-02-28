Най-голямата въздушна операция в историята на Израел: 200 изтребителя, 500 поразени цели (ВИДЕО)

Израел е провел днес изключително широкомащабен въздушен удар като в операцията са участвали над 200 бойни самолета, пише The Jerusalem Post на база свои източници, въпреки че официалните военни институции (например ЦАХАЛ или правителството) засега не разкриват публично точни цифри за броя участвали военни самолети. Изданието обаче определя днешния превантивен удар срещу Иран като най-голямата въздушна операция в историята на Военновъздушните сили на Израел.
Атаката е била извършена на няколко вълни. Първите удари са били насочени срещу радарни системи, зенитни ракетни комплекси и други елементи на иранските системи за ПВО, за да намалят способностите на Иран да отвръща и да осигурят въздушно превъзходство за израелските сили. Следващите удари са били по балистични ракети и пускови установки, които представляват заплаха за Израел.
⭕️The IDF completed a broad strike on strategic defense systems of the Iranian regime.— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
The IDF struck multiple strategic aerial defense systems, including an advanced SA-65 system in the Kermanshah area of western Iran. pic.twitter.com/p3UI3aB50y
Междувременно, американското централно командване също публикува видео, посветено на първия ден от новата война срещу Иран:
As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026
The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU
