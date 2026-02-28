Любопитно:

Най-голямата въздушна операция в историята на Израел: 200 изтребителя, 500 поразени цели (ВИДЕО)

28 февруари 2026, 20:09 часа 748 прочитания 0 коментара
Най-голямата въздушна операция в историята на Израел: 200 изтребителя, 500 поразени цели (ВИДЕО)

Израел е провел днес изключително широкомащабен въздушен удар като в операцията са участвали над 200 бойни самолета, пише The Jerusalem Post на база свои източници, въпреки че официалните военни институции (например ЦАХАЛ или правителството) засега не разкриват публично точни цифри за броя участвали военни самолети. Изданието обаче определя днешния превантивен удар срещу Иран като най-голямата въздушна операция в историята на Военновъздушните сили на Израел.

Още: Ирански дрон се вряза в небостъргач в Бахрейн. Друг атакува Бурдж Халифа в Дубай (ВИДЕА)

Атаката е била извършена на няколко вълни. Първите удари са били насочени срещу радарни системи, зенитни ракетни комплекси и други елементи на иранските системи за ПВО, за да намалят способностите на Иран да отвръща и да осигурят въздушно превъзходство за израелските сили. Следващите удари са били по балистични ракети и пускови установки, които представляват заплаха за Израел.

Още: Иран атакува с хиперзвукови ракети "Фатах" (ВИДЕА)

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Междувременно, американското централно командване също публикува видео, посветено на първия ден от новата война срещу Иран:

Още: Атака срещу международното летище в Кувейт (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес