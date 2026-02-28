Войната в Украйна:

Ирански дрон се вряза в небостъргач в Бахрейн. Друг атакува Бурдж Халифа в Дубай (ВИДЕА)

28 февруари 2026, 19:11 часа 499 прочитания 0 коментара
Ирански дрон се вряза в небостъргач в Бахрейн. Друг атакува Бурдж Халифа в Дубай (ВИДЕА)

В социалните мрежи се появи видео от атаката на ирански дрон камикадзе в небостъргач в Бахрейн. Вижда се как дронът се врязва в огромната сграда и избухва пожар.

Иран атакува с хиперзвукови ракети "Фатах" (ВИДЕА)

Едновременно с това се появи информация и за опит на друг ирански дрон да порази най-високата сграда в света, Бурдж Халифа в Дубай. Дронът се е движил по траектория, насочена към сградата символ, но не е достигнал целта си. В ранните часове на днешния ден Бурдж Халифа е била евакуирана.

Атака срещу международното летище в Кувейт (ВИДЕА)

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Бурдж Халифа Дубай Бахрейн ирански дронове ирански дрон война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес