Ирански дрон се вряза в небостъргач в Бахрейн. Друг атакува Бурдж Халифа в Дубай (ВИДЕА)

В социалните мрежи се появи видео от атаката на ирански дрон камикадзе в небостъргач в Бахрейн. Вижда се как дронът се врязва в огромната сграда и избухва пожар.
Едновременно с това се появи информация и за опит на друг ирански дрон да порази най-високата сграда в света, Бурдж Халифа в Дубай. Дронът се е движил по траектория, насочена към сградата символ, но не е достигнал целта си. В ранните часове на днешния ден Бурдж Халифа е била евакуирана.
