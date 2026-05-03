Не го е прочел, но вече не му харесва: Тръмп получи предложение за мир от Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е получил ново предложение от Иран за прекратяване на военните действия между двете страни. Въпреки това, дори без да е прегледал документът американският държавен глава се съмнява, че условията ще бъдат приемливи, съобщи Clash Report. Както често прави Тръмп публикува мислите си в социалната мрежа Truth Social: „Скоро ще прегледам плана, който Иран току-що ни изпрати, но не мога да си представя, че ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са направили на човечеството и света през последните 47 години. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“

I will soon be reviewing the plan that Iran has just sent to us, but can't imagine that it would be acceptable in that they have not yet paid a big enough price for what they have done to Humanity, and the World, over the last 47 years. Thank you for your attention to… pic.twitter.com/eUqevEqmDq — Clash Report (@clashreport) May 2, 2026

Новите условия

Ирански служител, пожелал анонимност, заяви пред Reuters, че Техеран е изпратил нови условия на Тръмп. Основният момент в тях касае ядрената програма - иранците предлагат да отложат нейното развитие „за по-късно“. „В рамките на предложението преговорите по по-сложния ядрен въпрос навлязоха в последния си етап, за да се създаде по-благоприятна атмосфера“, коментира ирански служител, пожелал анонимност.

Иранската агенция Tasnim съобщи, че иранското предложение е развито в рамките на 14 страници, като Техеран не иска 2 месеца примирие, а 1 като срок да се стигне до споразумение. Отделно - иска гаранции за сигурност, че няма да има нова такава атака, иска реперации, иска изтегляне на американски военни сили в близост до иранските граници, иска вдигане на американските санкции и връщане на замразени в чужбина ирански активи, както и нов режим на ползване на Ормузкия проток.

Настояща ситуация

Към настоящия моменти и двете страни възпрепятстват корабоплаването в Ормузкия проток. САЩ блокират петролни танкери и кораби, пътуващи към иранските пристанища. От своя страна Техеран също предотвратява транзитирането на други кораби през пролива, с редки изключения.

Предложението, представено от иранците, не е първото. Американският президент обаче беше недоволен от предишните условия.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро заяви, че САЩ вече са постигнали победа над Иран. Той обаче отбеляза, че ядрената заплаха от Техеран все още остава. На фона на войната в Иран, националният дълг на САЩ надхвърли обема на икономиката на страната. Това се случва за първи път от Втората световна война насам.

Безкрайна блокада

В края на април президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американските ВМС да се подготвят за евентуална дългосрочна блокада на Ормузкия проток, отнасяща се за ирански кораби и танкери. Вашингтон обяви намерението си да увеличи икономическия натиск върху Техеран, тъй като военните действия продължават вече трети месец, съобщи Wall Street Journal. Тръмп е взел това решение по време на консултации с висши служители през изминалите дни. Предложеният план включва ефективно блокиране на корабоплаването за всички плавателни съдове, които се отправят към или напускат иранските пристанища.

Позиция на ЕС

По-рано Европейската комисия и Съветът на ЕС, чийто ротационен председател в момента е Кипър, призоваха за пълно възстановяване на свободата на корабоплаване през Ормузкия проток - морския маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен газ, а също ключови храни, торове, лекарства и др. Проливът продължава да е ефективно затворен от Иран заради проведените американски и израелски удари, а САЩ на практика налагат двойна блокада, защото не позволяват корабоплаване от и до иранските пристанища.

Фон дер Лайен и Съветът на ЕС с призив за Ормузкия проток и напомняне как изкопаемите горива ни докараха дотук