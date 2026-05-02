„Може би е една от най-сладките титли – откъде тръгнахме, къде стигнахме“

02 май 2026, 23:29 часа 155 прочитания 0 коментара

Кристиан Димитров не успя да сдържи емоциите, си след като Левски триумфира с шампионската титла, подчертавайки колко значим е успехът за клуба и феновете. „Много специален момент. Всеки левскар знае през какво е преминал през тези 17 години“, категоричен бе централният защитник на „сините“.

„Може би това е една от най-сладките титли в Левски. В какво състояние беше клубът - откъде тръгнахме, къде стигнахме. През лятото да направим една добра подготовка и да атакуваме турнирите“.

Бранителят изтъкна ролята на колектива като основен фактор за успеха през сезона.

„Най-важното беше колективът, нямаше никой над другия. Всеки мач излизахме за победа, всеки мач бяхме мотивирани и дисциплинирани. И в евротурнирите имахме едно добро европейско пътешествие, до последния мач. В съблекалнята сме събрани изключителни футболисти, всеки допълва останалите“, каза националът.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски фенове на Левски Първа лига Кристиан Димитров
