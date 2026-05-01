Турция се сдоби с нов дрон-камикадзе собствено производство (ВИДЕО)

Известната вече в цял свят турска компания в отбранителния сектор Baykar ("Байкар") представи за пръв път нов безпилотен летатален апарат - дрон-камикадзе, управляван с изкуствен интелект. Името на машината е MIZRAK. Дронът е далекобоен, с обхват над 1000 км, може да лети до 7 часа и носи бойна глава до 40 килограма.

Машината използва изкуствен интелект за автономно насочване и може да работи без GPS, което я прави ефективна в условия на електронно заглушаване. Системите за електронно заглушаване са сериозно застъпени във войната в Украйна, която особено тази година се превръща все повече във война на дронове, с постоянни иновации както при безпилотните летателни машини, така и при системите за заглушаване.

Турският дрон може да се изстрелва от писти или от въздуха, като ракета, и да се интегрира с други дронове.

Официалната демонстрация на възможностите на дрона ще се състои на международно изложение за отбранителна, аерокосмическа и космическа индустрия SAHA 2026 в Истанбул, в периода 5-9 май 2026 г.

Türkiye's Baykar unveils AI kamikaze drone MIZRAK.



MIZRAK is a long-range loitering munition with 1,000+ km range, 7-hour endurance, and up to 40 kg warhead.



It uses AI for autonomous targeting and can operate without GPS, making it effective in jammed environments.



— Clash Report (@clashreport) May 1, 2026

