Турция се сдоби с нов дрон-камикадзе собствено производство (ВИДЕО)

01 май 2026, 14:40 часа 404 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Известната вече в цял свят турска компания в отбранителния сектор Baykar ("Байкар") представи за пръв път нов безпилотен летатален апарат - дрон-камикадзе, управляван с изкуствен интелект. Името на машината е MIZRAK. Дронът е далекобоен, с обхват над 1000 км, може да лети до 7 часа и носи бойна глава до 40 килограма.

Машината използва изкуствен интелект за автономно насочване и може да работи без GPS, което я прави ефективна в условия на електронно заглушаване. Системите за електронно заглушаване са сериозно застъпени във войната в Украйна, която особено тази година се превръща все повече във война на дронове, с постоянни иновации както при безпилотните летателни машини, така и при системите за заглушаване.

Турският дрон може да се изстрелва от писти или от въздуха, като ракета, и да се интегрира с други дронове.

Официалната демонстрация на възможностите на дрона ще се състои на международно изложение за отбранителна, аерокосмическа и космическа индустрия SAHA 2026 в Истанбул, в периода 5-9 май 2026 г.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Турция дрон камикадзе Байкар MIZRAK
