Нетаняху и корупцията: Да се измъкне напълно чист ще е трудно. "Железният купол" се е появил в ОАЕ

Израелският президент Исак Херцог не възнамерява "скоро" да помилва израелския премиер Бенямин Нетаняху, в случай че той бъде осъден за корупция. Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа, е изправен пред три обвинения в мегапроцес за корупция, който вече се точи дълго време в Израел - защото държавата е постоянно във война и правомощията на израелската изпълнителна власт се разшириха. Повече подробности за корупцията и Нетаняху можете да прочетете - ОЩЕ: Пакистан, Турция и Иран с общ фронт срещу Нетаняху, Израел със заявка за териториално разширение (ВИДЕО)

Вместо помилване, Херцог първо ще се опита да започне процес на медиация, за да постигне споразумение за признаване на вината на Нетаняху - ако това обаче бъде прието от израелския премиер, той ще трябва да се откаже от властта, макар да няма да лежи в затвора. Това пише The New York Times, позовавайки се на двама свои високопоставени източници в израелската администрация.

Има много възможности освен "помилване или не", а основната роля на израелския президент е да насърчава единството, коментират източниците. Така че той не планира да каже "да" или "не" на молбата на Нетаняху за помилване на този етап, казаха официалните лица, а предпочита да се опита да разреши въпроса чрез преговори.

Официално пресслужбата на Херцог коментира въпроса така: "Президентът Исак Херцог е заявявал няколко пъти, че счита постигането на приятелско решение между страните за важен обществен интерес. Що се отнася до решението по молбата за помилване, президентът ще действа единствено в съответствие с израелското законодателство, ръководейки се от съвестта си и в най-добрия интерес на държавата Израел".

Засега самият Нетаняху изглежда е наясно, че дори да бъде осъден, ще има възможност да търси "медиация и/или помилване", но опасността това да съсипе политическата му кариера е огромна.

На този фон, Нетаняху обяви, че "Хизбула" нарушавала непрекъснато примирието с Израел и по същество това карало израелците да отговарят.

Силен арабски съюзник за Израел

Междувременно, Axios публикува информация, че Израел тайно е разположил своята система "Железен купол" и израелски войници в ОАЕ по време на войната с Иран. Това е първият случай, когато ПВО системата е използвана в чужбина. Този ход задълбочи връзките между Израел и ОАЕ, като представители на емирствата нарекоха Израел ключов съюзник, когото няма да забравят. Отделно, буквално вчера, един от съветниците на управляващите в ОАЕ коментира, че не може просто така да бъде забравено как Иран обстрелваше емирствата с ракети и дронове.