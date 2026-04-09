Пакистан, Турция и Иран с общ фронт срещу Нетаняху, Израел със заявка за териториално разширение (ВИДЕО)

"Израел е зло и проклятие за човечеството – докато в Исламабад текат мирни преговори, в Ливан се извършва геноцид. Невинни граждани биват убивани от Израел - първо Газа, след това Иран и сега Ливан, кръвопролитията продължават с неуморна сила. Надявам се и се моля хората, които създадоха тази ракова държава на палестинска земя, да се отърват от европейските евреи, да горят в Ада". Думите са не на кого да е, а на Кауаджа Асиф – пакистанския министър на отбраната. Именно Пакистан в момента е основен медиатор за преговори за мир между САЩ и Иран.
Israel is evil and a curse for humanity, while peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon.
Изказването на Асиф в профила му в социалните мрежи идва на фона на коментар на американския президент Доналд Тръмп относно мирните преговори, цитиран от NBC. Тръмп заяви, че бил много оптимистично настроен за сделка с Иран и че управляваващите в Техеран били много по-разумни: "Съгласяват се с това, което трябва". И предупреждение: "Ако не сключат споразумение, ще е много болезнено". Тръмп съобщава и, че говорил с издирвания от Международния наказателен съд в Хага израелски премиер Бенямин Нетаняху и че му казал, че САЩ и Израел трябва да са малко по-сдържани.
Междувременно, иранският външен министър Абас Арагчи отвори фронт срещу Нетаняху – също с публикация в "Х". В нея той пише, че голямо примирие в Близкия изток, включващо Иран, ще ускори влизането на Нетаняху в затвора. Процесът (в Израел) срещу него (за корупция) продължава в неделя, 12 април, напомня Арагчи. "Ако САЩ искат да съсипят икономиката си като позволят на Нетаняху да убие дипломацията, това ще е в крайна сметка техен избор. Мислим, че ще е глупаво, но сме подготвени за това" - намек към американския президент Джей Ди Ванс, който заяви преди 24 часа, че щяло да е глупаво от страна на Иран да зареже мирните преговори за Ливан, но в крайна сметка това си било избор на Техеран – ОЩЕ: Ще оцелее ли примирието: Иран обяви, че са нарушени три от точките, смята преговорите за "неразумни" (ВИДЕО)
Netanyahu's criminal trial resumes on Sun. A region-wide ceasefire, incl in Lebanon, would hasten his jailing.
Делото срещу Нетаняху включва обвинения в измама, корупция и злоупотреба с доверие в рамките на няколко отделни случая. След тях са:
- случаят "Безек-Уала", по който израелският премиер е обвинен във вземане на подкупи от телекомуникационния гигант "Безек" и е получавал "благоприятно" отразяване в информационните канали, контролирани от компанията;
- случаят с подаръците – обвинение, че Нетаняху и жена му системно са получавали скъпи подаръци (бижута, луксозни алкохол и пури) от холивудския продуцент Арнон Милчан и австралийския милиардер Джеймс Пакър, а в замяна израелският премиер "помагал" на Милчан с данъчни облекчения и му съдействал да получи американска виза;
- случаят "Йеродот Ахронот" - обвинение, че Нетаняху се е готвил да прокара закон, с който да спъне безплатното разпространение на израелския вестник Israel Hayom и с това да помогне на изданието "Йеродот Ахронот" да увеличи дела си на влияние. В замяна "Йеродот Ахронот" е трябвало да ласкае Нетаняху и да му гради положителен имидж.
След Арагчи се появи и новият ирански лидер аятолах Моджтаба Хаменей – макар че "появи" е силна дума. Негова позиция беше изчетена по иранската държавна позиция, на фона на негова снимка – не се знае къде е аятолахът и спекулациите, че той е в лошо здравословно състояние се появяват периодично. Хаменей обеща Иран да изиска репарации за понесените от войната щети и че "идва нова фаза от управлението на Ормузкия проток" - ОЩЕ: "Връщане назад няма": Иран с ултиматум по колко кораба дневно ще минават през Ормузкия проток
В реториката, която изобщо не прилича на заявка за мир, се включи и председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф. Той предупреди, че само ако САЩ спрат да нарушават обещанията си, може да има преговори, но опитът от миналото подсказвал, че не трябва да има абсолютно никакво доверие към Вашингтон.
По-рано, турският външен министър Хакан Фидан също отправи сурови думи спрямо Нетаняху и Израел: "Международната общност трябва ясно да признае тази реалност: докато експанзионизмът на Израел продължава, няма да бъде възможно да се изгради траен мир, стабилност и сигурност в Близкия изток". Той поиска Израел да бъде спрян в "геополитическите си амбиции" в Близкия изток. „Правителството на Нетаняху продължава да осъжда народа на Газа на глад под претекст за война, систематично ограничава свободата на вероизповедание в Източен Йерусалим и всеки ден добавя нови незаконни мерки, насочени към подкопаване на решението за две държави на Западния бряг", настоя Фидан, който изрично подчерта, че израелските бомбардировки в Ливан вземат стотици цивилни жертви и спирането им се превръща в спешен приоритет:
The international community must now clearly recognize this reality: as long as Israel’s expansionism continues, it will not be possible to build lasting peace, stability, and security in the Middle East.
"Прекратяването на огъня беше обявено вчера, но още преди да се премине към преговори, веднага се появи първият проблем. Както се очакваше, Израел проведе мащабна въздушна операция срещу Ливан - нещо, което не се беше случвало до този момент - причинявайки смъртта на много цивилни. Сега, под сянката на тази провокация от страна на Израел, преговорите, които би трябвало да продължат, естествено ще бъдат много трудни", коментира турският външен министър:
The ceasefire was declared yesterday, but even before moving on to negotiations, the first problem immediately emerged.
А от израелска страна, министърът на финансите и отговарящ за гражданската администрация на Западния бряг (с Ивицата Газа това е вторият в някаква степен автономен дом на палестинците) Бецалел Смотрич, лидер на крайнодясната израелска партия "Религиозен ционизъм", каза следното: "Ще има заключителен дипломатически етап в Газа, който ще разшири границите ни. Ще има заключителен дипломатически етап в Ливан, който ще разшири границите ни до река Литани, до защитими граници. Ще има заключителен дипломатически етап в Сирия ...".
There will be a concluding diplomatic leg in Gaza that will expand our borders.
There will be a concluding diplomatic leg in Lebanon that will expand our borders, to the Litani [river], to defensible borders.
