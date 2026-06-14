Дело за 25 000 лв.: Мая Манолова се оплака, че я съдят за критики към цените

Голяма търговска верига е завела иск за 25 000 лева срещу Мая Манолова. Причината за съдебната битка е пост в социалната мрежа Facebook, в който политикът изразява съмнение относно реалното намаление на цените в т.нар. "Великденска кошница". Това стана ясно от гостуването на Манолова в bTV.

Според Манолова: Опити за заглушаване

Манолова определи съдебния иск като типичен пример за натиск, чиято цел е да бъде спряна публичната критика.

По думите ѝ, натискът от страна на веригите не се ограничава само до политически фигури, но засяга най-силно българските производители. Тя разказа за случай от миналата зима, при който производител на млечни продукти е бил "изгонен" (делистван) от търговска мрежа веднага след като е позволил негови фактури, показващи огромната разлика между доставни и продажни цени, да бъдат изнесени публично.

Парадоксът на промоциите: Кошница с "по-скъпи" домати?

В хода на разговора бе повдигнат и въпросът за абсурдните ценови аномалии в големите магазини. Водещият цитира пример, при който домати в "Кошница с грижа" (с обявена 15% отстъпка) се продават за 3,30 евро, докато на съседния щанд същият продукт на обикновена промоция струва едва 1,69 евро (с 57% намаление).

Този пример затвърди тезата на Манолова, че обещанията на търговските вериги за доброволно намаляване на цените често остават само на хартия или се използват за маркетингови трикове.

Какво прави държавата

Манолова изрази задоволство от действията на правителството и президента Румен Радев, които притиснаха мениджърите на веригите за публични ангажименти за сваляне на надценките.

"Видях с огромно удовлетворение срещата при премиера... Шефовете на големите вериги усилено и ентусиазирано кимаха с глава и практически се наддаваха как доброволно ще свалят 15%, 20%, дори 30%", отбеляза тя.

Манолова обаче остава скептична дали тези обещания ще се превърнат в реално облекчение за потребителите: "Не съм толкова лековерна, за да си представя как те тутакси ще се втурнат да намаляват цените, но това е първата стъпка".

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