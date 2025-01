Нови детайли за самолетната катастрофа в Казахстан, Азербайджан иска компенсации от Русия (СНИМКИ и ВИДЕО)

Появиха се нови подробности за самолетната катастрофа на Embraer 190 на Азербайджанските авиолинии край Актау, Казахстан, на 25 декември. Снимки, публикувани от азербайджанската медия Caliber.az, показват ясни щети от шрапнели по фюзелажа, което опровергава твърденията за удар с птица или вътрешна експлозия. Правителството на Азербайджан твърди, че самолетът, летял по маршрут Баку-Грозни, е бил свален от руска система за противовъздушна отбрана „Панцир-С“. Руската федерация говори за "грешка" на пилота.

Още: В Азербайджан искат извинение от Москва, руски източник потвърждава за свалянето на самолета с ПВО

Според азербайджански правителствени източници предварителното разследване показва, че самолетът е бил свален от ракета, изстреляна от "Панцир", докато е наближавал Грозни. По-рано министърът на цифровото развитие и транспорта Рашад Набиев потвърди за външна намеса, но видът на ракетата, по думите му, ще бъде определен от разследването.

Още: Азербайджан: Русия обеща да накаже виновните за самолетната катастрофа в Казахстан

На свой ред, президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че самолетът е бил свален неволно от руската противовъздушна отбрана над руска територия. Той поиска пълно признаване на вината от страна на Москва, наказване на виновните и изплащане на обезщетения на жертвите и техните семейства. Русия вече поднесе официални извинения.

Още: Азербайджанските авиолинии: "Физическа външна намеса" е предизвикала самолетната катастрофа

New details have emerged about the Azerbaijan Airlines plane crash near Aktau, Kazakhstan, on December 25.



Photos published by Azerbaijani outlet @Caliberaz show clear shrapnel damage on the fuselage, disproving earlier claims of a “bird strike” or “internal explosion.”… pic.twitter.com/Os3GNOdZx2