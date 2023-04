Нови отравяния на ученици в Иран, появи се мистериозна болест (ВИДЕО)

Най-честите нападения с газ са в училища за момичета, но има случаи на нападения и там, където учат само момчета, или в смесени училища. Учениците, които са били отровени с газ, се намират в болници в тежко състояние.

Децата се оплакват от главоболие, сърцебиене или невъзможност да се движат. Някои от тях описват, че усещат миризма на мандарини, хлор или почистващи препарати.

Ayatollah's regime attacked Iranian schools with chemical gas. Hundreds of cases have already been recorded across Iran.



More than 300 cases of poisoning have occurred in schools across #Iran. The most frequent gas attacks were on girls' schools, but there are cases of attacks