Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

ОАЕ прехвана ирански ракети: Обявена е тревога

04 май 2026, 19:25 часа 721 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха поредна ракетна тревога, предадоха световните агенции. Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че е прехванало три ракети от Иран, пише БТА.

Това е втората подобна тревога в понеделник, след като през последните седмици, след влизането в сила на прекратяването на огъня с Иран, не бяха обявявани тревоги, отбелязва Асошиейтед прес. Към момента няма информация за жертви.

ОАЕ иранска ракета война Иран иранска ракетна атака
Елин Димитров Редактор
