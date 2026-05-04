ОАЕ прехвана ирански ракети: Обявена е тревога

Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха поредна ракетна тревога, предадоха световните агенции. Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че е прехванало три ракети от Иран, пише БТА.

Това е втората подобна тревога в понеделник, след като през последните седмици, след влизането в сила на прекратяването на огъня с Иран, не бяха обявявани тревоги, отбелязва Асошиейтед прес. Към момента няма информация за жертви.

