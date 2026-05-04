Парламентът започна работа:

Художникът, който възстанови изкуството на Първото българско царство, но остана в сянката на своя по-известен брат

04 май 2026, 19:25 часа 648 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Художникът, който възстанови изкуството на Първото българско царство, но остана в сянката на своя по-известен брат

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е художникът Стоян Райнов - създателят на съвременната българска керамика, който въпреки таланта и отличията си, остава в сянката на своя известен брат.

Биографични данни

Стоян Райнов е роден на 28 април 1894 година в София. Той е син на дееца за национално освобождение Иван Райнов и брат на известния български писател и художник Николай Райнов. 

Като ученик Стоян се записва като доброволец в Македоно-одринското опълчение. При избухването на Балканската война служи в Първа рота на Десета Прилепска дружина.

Още: Единственият българин, снабдявал руските дворяни с кожи, става най-големият дарител на София

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Стоян Райнов следва керамика в класа на проф. Стефан Димитров. Печели стипендия за специализация, с която заминава да учи в чешкия град Бехине. Там той практикува и в Дрезденската художествена академия, както и в Керамичния институт в Хиор. По-късно специализира в Държавната консерватория за изкуства и занаяти в Париж при проф. Мано и инж. Бертран. 

След като се завръща в България, Райнов започва да преподава в Държавното керамично училище в София. Следва и в Академията в София. 

В периода 1931 – 1932 година Райнов работи като технически ръководител на Керамичната фабрика, тогава намираща се в село Слатина, днешния столичен квартал "Слатина". Паралелно с това Райнов изпълнява и длъжността директор на Керамичното училище.

В периода от 1937 до 1961 година той е професор по керамика в Художествената академия. В периода от 1952 до 1960 година е декан на Факултета по приложни изкуства. Известните керамици Руси Карабиберов, Димо Димов, Здравко Манолов, Ана Гребенарова и Цвятко Димчевски са негови ученици.

Творчество, принос и отличия

Стоян Райнов въвежда многоцветната украса с подглазурна декорация, която се използва при изработката на трапезни съдове, вази и медальони. Възстановява ажурната техника на занаятчийските работилници в Преслав и Патлейна, използвана по време на Първото българско царство. 

Част от творчеството му са вази, върху които са изрисувани откъси от литературното произведение и цитати от сборника "Богомилски легенди" на брат му Николай Райнов.

Още: Българската Мадона: Майсторът, който ни остави най-емблематичните портрети на българката

След 1944 Стоян Райнов се фокусира предимно върху преподавателската си дейност. Негова е заслугата за внедряване на художествената керамика в строителството на големи обществени сгради, като Министерски съвет и ЦУМ.

Райнов прави няколко самостоятелни изложби в София в периода от 1928 до 1935 г. Участва с творбите си в множество изложби зад граница - Брюксел, Прага, Москва, Варшава, Берлин и др.

През 1951 година получава званието "Заслужил художник". На Международната изложба в Брюксел през 1930 година получава "Златен знак на труда и лауреатство за отлични творби". През 1937 година печели златен медал на Световното изложение в Париж. Носител е на ордени "Кирил и Методий" и "Народна република България". През 1913 година е награден с войнишки кръст за храброст.

Стоян Райнов умира на 11 януари 1978 година.

Още: Първият българин, обявен за бележита личност в Кеймбридж

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
керамика българи художници Невъзпятите герои Стоян Райнов Първото българско царство
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
Още от Лица
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес