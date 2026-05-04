Ракетна заплаха в Дубай за първи път от началото на примирието

Властите в Обединените арабски емирства (ОАЕ) изпратиха на 4 май спешно телефонно предупреждение за потенциална ракетна заплаха, в което призоваха жителите и посетителите незабавно да потърсят укритие и да изчакат по-нататъшни инструкции. Новината съобщи агенция Reuters, позовавайки се на местни жители. Заплахата от ракетен обстрел е издадена за първи път от началото на примирието между САЩ и Иран на 8 април. Предупрежденията бяха издадени за Дубай и Шарджа.

Предупреждението идва, след като по-рано в понеделник ОАЕ остро осъдиха атака с дрон срещу петролен танкер, свързан с Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC), в Ормузкия проток. Те обвиниха Иран, че се е прицелил в националния превозвач на фона на ескалиращото напрежение в региона. Не е ясно дали двете събития са свързани.

❗️BREAKING: A missile alert has been declared in Dubai for the first time since the ceasefire.

Няколко минути по-късно властите в ОАЕ издадоха предупреждение за обществената безопасност, в което посочиха, че ситуацията отново е безопасна.

ОАЕ вече възстановиха полетите

Обединените арабски емирства обаче се оказаха по-обстрелвани дори от Израел по време на иранските отговори на атаките на САЩ и Израел. Летищата в Абу Даби и Дубай също бяха сред целите на режима в Техеран, което наруши напълно въздушния трафик.

Авиационните власти на Обединените арабски емерства обаче съобщиха на 2 май, че авиотрафикът в страната се е нормализирал, след като бяха отменени предпазните мерки, въведени на 28 февруари - в началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран. Решението е взето след цялостна оценка на оперативните условия и ситуацията около сигурността в координация със съответните институции.

