Тежко е състоянието на двама от ранените при нападение с нож във Варна

След като 47-годишна жена нападна с нож минувачи на улица във Варна, двама са в тежко състояние. Ранените са общо четирима. Първоначално са намушкани двама мъже на тротоара, след това жената влиза в магазин за хранителни стоки и напада мъж и жена. На двамата по-тежко пострадали са извършени операции в болница „Св. Анна“ във Варна.

Пристигналите на място охранители успяват да заключат агресивната жена в магазина до идването на полицаи, които я арестуват. Крещеше „Помагайте“, докато я водеха, разказват свидетели пред bTV.

Тепърва ще се установява дали е употребявала и наркотици. „Като идват екипите, магазинът е залостен, а жената е вътре, агресивна. Използвали са помощни средства, спрей, за да я задържат“, уточни гл. инспектор Червенски.

Разследването продължава.