Спорт:

Вместо пролет: Бури, наводнения и сняг в Турция (ВИДЕО)

04 май 2026, 12:42 часа 226 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вместо пролет: Бури, наводнения и сняг в Турция (ВИДЕО)

Обилни дъждове, гръмотевични бури и снеговалежи, които обхващат различни части на Турция от снощи, предизвикаха сериозни наводнения, затруднения в придвижването и затваряне на пътища, съобщават турски медии. Мъж от югоизточния турски окръг Шанлъурфа е загинал, след като e бил ударен от гръм.  По информация на Анадолската агенция, цитирана от БТА, бурни ветрове и обилни валежи са предизвикали частични разрушения, локални наводнения и проблеми при придвижването в югоизточните турски окръзи Шанлъурфа, Диарбекир, Килис и Газиантеп. Учебният процес в окръг Газиантеп днес е преустановен, като по информация на местните власти повече от 40 училища са с отнесени покриви и счупени прозорци вследствие на лошото време. 

Още: Вече втори ден: Силен априлски сняг в Москва, има загинали (ВИДЕО)

Жертва и пострадали

По информация на валийството на Шанлъурфа при наводненията са пострадали 29 души, а един овчар на 27 години е загинал след удар от гръм

По информация на ТРТ Хабер в съседния на Шанлъурфа окръг Мардин тази нощ се е образувала вихрушка, която е отнесла покриви, соларни панели и леки конструкции, а четирима граждани са пострадали от летящи предмети

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Снежен ад: Огромна буря предизвика хаос в САЩ (ВИДЕО)

За сериозни наводнения се съобщава и в западния турски окръг Бурса, както и в северния окръг Токат, където лошото време е предизвикало срутване на голяма подпорна стена. За паднали дървета заради силните пориви на вятъра се съобщава и в някои райони на Истанбул. 

Пътища, затворени за камиони

В същото време ТРТ Хабер съобщава за обилни снеговалежи в западния окръг Афионкарахисар, като от вчера скоростните пътища, свързващи град Афионкарахисар с Анкара, Ушак и Сандъклъ са затворени за тежкотоварни камиони, а придвижването с леки автомобили се извършва с повишено внимание.

Още: Зимата скова Европа: Отменени полети и блокиран транспорт (ВИДЕА)

Заради натрупалия сняг в част от общините на окръга днес е преустановен и учебният процес. За снеговалежи се съобщава и в по-високите части на окръг Анкара.

Жълт код за опасни метеорологични условия е обявен за днешния ден в общо 30 окръга на Турция, сред които са Анкара, Истанбул и Бурса.

Още: Палми със сняг: Гръцки остров е зимна приказка (САТЕЛИТНА СНИМКА - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция снежна буря жълт код наводнения
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес