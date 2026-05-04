Два американски кораба са минали през Ормузкия проток, САЩ имат "картбланш" за удари там

Два търговски кораба под американски флаг успешно са преминали през Ормузкия проток, докато ракетоносни разрушители на Военноморските сили на САЩ са провеждали акции в Персийския залив в рамките на операция „Свобода“, за да подкрепят усилията за възстановяване на търговското корабоплаване. Това съобщи на 4 май Централното командване на САЩ (CENTCOM). Операция "Свобода" обявената по-рано от президента Доналд Тръмп инициатива за ескорт на блокирани кораби през затворения воден път.

Американските сили подпомагат усилията за възстановяване на транзита на търговското корабоплаване, посочи CENTCOM в публикация в X.

Двата кораба продължават безопасно пътуването си след преминаването през пролива, добавиха от Централното командване.

Правилата за силите на САЩ са променени

Правилата за действие на американските сили в региона са променени и те са упълномощени да нанасят удари срещу непосредствени заплахи за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи Axios днес, цитирайки американски официален представител.

Става въпрос за бързоходни лодки на Иранската революционна гвардия или ирански ракетни позиции.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви в интервю за Fox News, че Щатите имат „абсолютен контрол“ над пролива Ормуз и отварят водния път. Бесент добави, че САЩ „стрелят само когато бъдат обстрелвани“. Той също така заяви, че Доналд Тръмп и китайският президент Си Дзинпин са обсъдили темата "Иран" по време на телефонните си разговори.

Нова ескалация

По-рано Иран твърдеше, че е изстрелял две ракети по кораб на Военноморските сили на САЩ, след като той се опитал да премине през Ормузкия проток - по информация на полуофициалната иранска информационна агенция „Фарс“. Тя посочи, че американският кораб е бил „набелязан за ракетна атака, след като е пренебрегнал предупреждение от Военноморските сили на Ислямска република Иран“. Позовавайки се на местни източници, агенцията съобщи, че корабът е бил улучен от ракетите, „не е могъл да продължи курса си след ударите и е бил принуден да се оттегли и да напусне района“.

Американските въоръжени сили отрекоха, че някой от корабите на ВМС е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток. „Нито един кораб на ВМС на САЩ не е бил ударен“, заяви Централното командване на Щатите. „Американските сили подкрепят операция „Свобода“ и налагат морска блокада на иранските пристанища".

Макар да отрича, че има ударени плавателни съдове, CENTCOM не споменава дали кораби на ВМС на САЩ са били подложени на обстрел, но не са били ударени.

Южна Корея съобщи също в понеделник, че проверява информация, според която кораб под южнокорейски флаг е бил нападнат в Ормузкия проток.

