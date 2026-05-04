Борещ се за оцеляване писа тройка на Челси във Висшата лига и задълбочи кризата при "сините"

Челси допусна шесто поредно поражение във Висшата лига! В двубой от 35-ия кръг на английското първенство лондочани отстъпиха с 1:3 у дома на борещия се за оцеляване Нотингам Форест. На "Стамфорд Бридж" Тайуо Ауоний откри резултата рано-рано. До изтичането на първия четвърт час Игор Жезус удвои преднината на гостите от дузпа. В добавеното време на първата част Коул Палмър изтърва от бялата точка. След почивката Ауоний и Жоао Педро се разписаха по веднъж.

Така Челси остана с 48 точки на деветата позиция - на 3 от седмия Брентфорд. Форест от своя страна събра 42 пункта и избяга на шест от зоната на изпадащите. За тима на Вито Перейра предсто реванш от 1/2-финалите на Лига Европа срещу Астън Вила.

Мачът ще се запомни с два стряскащи случая. В 45-ата минута дебитралият като титуляр за "сините" Джеси Дери беше тежко ударен и изнесен на носилка с кислородна маска. Младокът се сблъска с Зак Абът, който също беше заменен. През втората част вратарят на Челси Роберт Санчес и халфът на съперника Моргън Гибс-Уайт също влязоха в тежко съприкосновение, което наложи и двамата да напуснат принудитлено.

Важно е да се отбележи, че развоят на мача вбеси феновете на Челси. Сериозна част от тях напуснаха стадиона преждевремнно. Други пък скандираха срещу ръководството.