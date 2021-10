Обезглавиха ли талибаните една от волейболистките на националния отбор на Афганистан?

Според думите на треньорката, точната дата на смъртта на спортистката, която е била на 16 или 17 години, е известна само на роднините й, които са били заплашени да мълчат. Предполага се, че това е станало в първите дни на октомври, а според информация на разследващите журналисти от Payk Investigative Journalism Center екзекуцията е извършена в Кабул.

Mahjabin Hakimi, a member of the Afghan women's youth national volleyball team was "beheaded" by the Taliban in #Kabul, sources confirmed, adding that except her family, no one knows the exact time of the incident.



The Taliban have not yet commented. #Afghanistan #Paykmedia pic.twitter.com/TGtSIuhW8C