ООН: 21,6 млн. души се нуждаят от хуманитарна помощ и защита в Йемен

По данни на организацията през 2023 г. хуманитарните партньори изчисляват, че две трети от населението – или 21,6 милиона души – ще се нуждаят от хуманитарна помощ и защита.

През 2022 г. хуманитарните партньори в Йемен са доставили животоспасяваща помощ на близо 11 милиона уязвими хора всеки месец. От организацията поясняват, че спонсорите са предоставили повече от 2,2 милиарда долара необходима помощ.ОЩЕ: ООН: 230 милиона души по света се нуждаят от помощ през 2023 г.

"В резултат на това много от най-критичните програми за помощ успяха да продължат, а в някои случаи най-лошите нужди намаляха. Успоредно с това примирието, постигнато с посредничеството на ООН, донесе проблясък на надежда, което доведе до значително намаляване на цивилните жертви и разселването. Много елементи на примирието продължават дори след изтичането на примирието през октомври миналата година", отчитат от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси.

