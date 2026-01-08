Операцията в Алепо срещу кюрдите: Турция отговори има ли пръст (ВИДЕО)

След като сирийската армия започна ограничена военна операция срещу позициите на Сирийските демократични сили (SDF/СДС) в кварталите Шейх Максуд и Ашрафие в Алепо, от турското министерство на отбраната отговориха, че тя се извършва изцяло от сирийската армия, но и че развитието на събитията се следи, предаде Анадолската агенция. „Сигурността на Сирия е наша сигурност и развитието се следи отблизо“, заяви говорител на министерството на брифинг за новини в Анкара.

Турция е готова да се намеси

„Нашата страна подкрепя борбата на Сирия срещу терористичните организации, основавайки се на нейното единство и териториална цялост. Турция ще предостави необходимата подкрепа, ако Сирия я поиска".

LIVE: Syrian army resumes operation against SDF terror group https://t.co/Z2Cqn45dv3 — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 8, 2026

Новата ПКК

Терористичната групировка ПКК/YPG, действаща под името Сирийските демократични сили - SDF, обстрелва жилищни квартали в Алепо в Северна Сирия за трети пореден ден в четвъртък, съобщиха сирийските медии.

Обстрелът е поредната атака на Сирийските демократични сили (SDF), при която загинаха най-малко шест души, а 39 бяха ранени. Според сирийски данни, над 3000 цивилни са били разселени поради атаките.

Насилието принуди провинциалната администрация в Алепо да удължи спирането на учебните занятия в държавните и частните училища и университети в града в четвъртък. ОЩЕ: Сирийската армия започна военна операция в кюрдските квартали на Алепо: Евакуация и сигнали за "етническо прочистване" (ВИДЕО)