Иран няма откъде да изстрелва балистични ракети: Невероятен спад в атаките за 4 дни (ВИДЕО)

В рамките на четири дни, откакто Израел и САЩ започнаха нова война срещу Иран, иранските ответни атаки с ракети в региона на Близкия изток са намалели рязко по денонощия - с цели 7 пъти между 28 февруари и 3 март. Данните са събрани от специализираната платформа De Re Militari, като се базират на съобщения на Израелсите сили за отбрана (IDF/ЦАХАЛ), Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства и отворени източници.

Интензивността на иранските атаки досега

Ден 1 (28 февруари): ~350 балистични ракети: масирани обстрели на Израел, ОАЕ, Бахрейн, Катар;

Ден 2: ~175: броят е намалява поради ударите на авиацията;

Ден 3: ~120;

Ден 4: ~50;

Броят на изстреляните безпилотни летателни апарати остава без значителни промени, отбелязват анализаторите.

Причините

Открити източници и съобщения на министерствата на отбраната на ОАЕ, Катар, Кувейт и Бахрейн сочат устойчиво високо ниво на активност: през първите 48 часа са регистрирани над 1150 дронове по различни цели (например 541 само в ОАЕ в ранния етап), а към днешна дата общият им брой достигна над 812 в ОАЕ, като на 2-3 март вълните от атаки с дронове "Шахед" продължиха. Емирствата дори се заканиха, че могат да отвърнат с военни действия срещу Ислямската република.

Ракетните обстрели бързо обаче губят темпото си поради ударите по пусковите установки на Иран. Безпилотните летателни апарати са по-евтини, има повече от тях - хиляди в складовете, и е по-трудно да бъдат унищожени в краткосрочен план, посочват от De Re Militari.

Израел порази щаба на силите "Басидж" в Техеран

Израелските отбранителни сили (IDF) междувременно съобщиха за удари по щаба на "Басидж" в Техеран. "Басидж" е паравоенна доброволческа милиция в рамките на Ирансата революционна гвардия и един от петте ѝ стълба.

Говорителят на IDF Авихай Адраеи съобщи, че израелската армия е атакувала десетки цели в Техеран. Той каза, че сред тях е бил и щабът на "Басидж". В изявлението се споменават още удари по ракетни установки и системи за противовъздушна отбрана. Адраеи също така заяви, че е бил атакуван „директоратът за снабдяване и логистика, свързан със сухопътните сили на режима“.

Той добави, че IDF възнамерява да продължи да засилва атаките срещу военната инфраструктура на Иран.

⭕️The IDF has carried out a series of strikes on the Basij and internal security command centers in Tehran belonging to the Iranian terror regime.



The targeted command centers were used by the Iranian regime to maintain control throughout Iran.



The IDF also struck the regime’s… pic.twitter.com/nvlq72W6vJ — Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026

Иранската революционна гвардия заяви тази сутрин, че контролира Ормузкия проток, който е жизненоважен световен маршрут за транспортиране на петрол и газ. Според гвардията всички кораби, които се опитват да преминат, рискуват да бъдат повредени от ракети или дронове.

Адмирал Брад Купър от Централното командване на САЩ опроверга твърдението - той заяви, че Щатите са потопили "целия ирански флот" и че вече са унищожили 17 ирански кораба.