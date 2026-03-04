Рачков и Геро с тежки нападки към Азис. Нарекоха го "Костинбродската Памела Андерсън"

Настоящият сезон на "Като две капки вода" вече е в разгара си. Освен с наистина запомнящи се изпълнения на някои от участниците, които се коментират дни наред, предаването е следено с огромен интерес и заради безспирните нападки по оста водещи - жури. И ако в предишните сезони основните пререкания бяха от страна на Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро и най-вече Веселин Маринов, то в 14-и сезон "приятелският огън" на водещите е насочен към новото попълнение в журито - Азис.

След участието на попфолк звездата в предаването "На фокус с Лора Крумова" през отминалия уикенд, Рачков и Геро не закъсняха с реакция. В интервюто си по NOVA Азис обяви, че двамата водещи сериозно пречат на предаването и не си дават сметка, че дразнят. Това изказване раздразни двамата актьори и те дори предизвикаха Азис да се постави на тяхно място, което накара певеца да излезе и да стане водещ за няколко секунди. Опитът му обаче доведе до подигравки на Рачков и Геро, а той ги нарече "злобари".

Припомняйки, че Азис ги смята за "прости работници", двамата водещи се появиха с шапки от вестник и лопати и заявиха, че "копат арменската нива".

В последния епизод на "Като две капки вода" двамата водещи подканиха и останалите членове на журито да отидат на интервю при Лора Крумова.

Припомняме и видео от втория епизод на предаването, в което водещите нарекоха Азис "Костинбродската Памела Андерсън", като този прякор идва като подигравка с факта, че попфолк изпълнителят разкри, че си е поставил мъжки гръдни импланти.

И Фънки, и Веселин Маринов са "под прицел"

През целия последен епизод те не спестиха нападките си към всеки един от членовете на журито, като дори нарекоха Фънки "Коце" с явна препратка към силното приятелство на рокаджията с попфолк изпълнителя Константин.

Разбира се, Веселин Маринов също не бе пощаден, след като заяви, че Рачков и Геро не може да бъдат сериозни и трябва да бъдат себе си, макар че именно естрадният певец е основна "жертва" на двамата актьори от самото си влизане в журито, та до ден днешен.

Дали "престрелките" между жури и водещи ще продължат със същата интензивност - предстои да разберем през оставащите епизоди до финала през месец май.

