За първи път в света: Израелски F-35 свали пилотиран ирански военен самолет

Израелски изтребител „Adir“ (израелската версия на стелт изтребителя F-35) е свалил пилотиран ирански военен смолет в иранското въздушно пространство над Техеран. Това официално съобщиха от пресслужбата на отбранителните сили на Израел ЦАХАЛ. В съобщението се посочва, че това е уникално сваляне, при което за пръв път в света изтребител от пето поколение сваля в бой вражески самолет.

Свален е ирански лек самолет Як-130 - това е руски учебно-боен самолет на въоръжение в Иран от 2023 г.

Иран е обучил пилоти специално за бойното използване на тези самолети - главно за прехващане и сваляне на дронове, но Як-130 може да се използва и като щурмови самолет.

Як-130 се използва и от руските Въздушно-космически сили и освен в Иран се използва и от военновъздушните сили на няколко други страни, включително Беларус, Виетнам и Лаос.

Съобщението на ЦАХАЛ дойде малко след като те обявиха, че е започнала десетата им вълна от въздушни удари срещу инфраструктура, принадлежаща на иранския режим в столицата Техеран.

11-годишно момиче загина в Кувейт след въздушна атака