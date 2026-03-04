БДЖ залага на Плана за възстановяване за нови влакове

БДЖ разчита, че недостигът на подвижен пътен състав ще бъде преодолян, след като пристигнат новите мотрисни влакове, закупени по Плана за възстановяване и устойчивост. "В момента все още ползваме старите чешки машини", каза изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД Мартин Ангелов в Карлово. По негови думи се очаква новите мотрисни влакове да започнат да пристигат в края на месец март.

Днес Ангелов представи най-новия доставен локомотив „Смартрон“, наименуван на Васил Левски, на гарата в Карлово.

"От 2021 година до днешна дата имаме сключени два договора, които бяха поетапно изпълнени, с фирма ДЗЗД "Сименс Трон", която ни доставя тези локомотиви. Локомотивите са от последно поколение, енергоефективни, високо експлоатационно качествени. Те ни гарантират, че при нова техника няма да имаме проблеми и сривове в графика за движение на влакове, които имаме при повреди на по-стария подвижен състав", каза изпълнителният директор на холдинга.

Локомотивът е със сключена застраховка и ще може да започне да се движи от утре. Според Ангелов предимствата на този модел локомотиви са, че те са по-евтини, по-леки и по-енергоефективни. Конструирани са да развиват до 160 км в час.

Локомотивът, който носи името на Апостола, е последният доставен по изпълнението на договор между БДЖ и ДЗЗД „Сименс Трон” за производство, доставка и гаранционна поддръжка на 10 електрически локомотива, с което общата бройка от тази серия „Смартрон“ за националния железопътен превозвач вече наброява 25.

Инициативата предвижда новите десет локомотива да носят имената на български възрожденци. Мартин Ангелов посочи, че шест от тези 10 локомотива са предвидени за частните превозвачи, като три ще обслужват северния лот, а останалите три - южния.