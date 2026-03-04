Лампата вече не е жълта, а оранжева: ЦСКА има скъпи нападатели, но играе вяло в атака!

Столичният гранд ЦСКА допусна изненадваща загуба от Септември с 0:2 и сега на всяка цена ще трябва да покаже реакция в предстоящия мач с Ботев Враца. Притеснителното за "червените" е атаката в нападение от последните два мача, и то при наличието на много скъпи имена в предни позиции. "Армейците" първо се затрудниха да вкарат на Славия, където един виртуозен гол на Алехандро Пиедраита им донесе победата, а после в продължение на 90 минути не успяха да вкарат на Септември.

За ЦСКА е много важно да покаже реакция след загубата от Септември

"ЦСКА допусна доста изненадваща загуба, макар че ние си говорихме на няколко пъти в нашето студио, че светват червени лампи при "армейците". Заговорихме и за спукване на балон. Колегата ни Янко Станчев заяви в един от предните епизоди, че тепърва идва кризата при ЦСКА", заяви водещият на "Точно попадение" Стефан Йорданов.

В последните два мача не се вижда как "армейците" ще стигнат до гол

"Знаехме, че без съмнение ще дойде изненадваща или неизненадваща загуба за ЦСКА. Важното е да видим след това реакцията - тогава можем да говорим за балон. Лампата вече не е жълта, а оранжева. Червена не мога да я нарека", коментира неговият колега спортен журналист от Actualno.com Николай Илиев.

"Това беше може би най-слабият мач на ЦСКА при Христо Янев. И това беше продължение на вялата игра в атака от мача със Славия, защото там един виртуозен гол реши всичко, но иначе не се виждаше как ще стигнат до гол. И сега отново 90 минути без гол срещу Септември, което не говори добре за атаката на "червените", която е доста скъпа и с много сериозни имена", добави още Йорданов.

Какво си казаха спортните журналисти и за един вътрешен конфликт в ЦСКА - гледайте във видеото: