"Не играйте руска рулетка с милиони": Испанският премиер осъди действията на Тръмп в Иран

04 март 2026, 11:30 часа 221 прочитания 0 коментара
Има опасност конфликтът да се превърне в "руска рулетка" с живота на милиони хора. Това предупреди испанският премиер Педро Санчес, който отново изрази твърдото си несъгласие с атаката срещу Иран от страна на САЩ и Израел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Санчес реагира, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекрати търговията с Мадрид заради испанската позиция относно конфликта.

"Така започват големите бедствия за човечеството. Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора", заяви Санчес в телевизионно обръщение към нацията по адрес на Тръмп.

Напрежението между двамата съюзници в НАТО се засили, след като Санчес осъди американско-израелските бомбардировки срещу Иран като безразсъдни и незаконни, а по-късно забрани на американски самолети да използват военноморски и военновъздушни бази в Южна Испания за офанзивата срещу Техеран.

Испанският министър-председател подчерта, че светът не може да решава проблемите си чрез конфликти и бомбардировки. "Позицията на испанското правителство може да бъде обобщена в три думи: "Не на войната", каза той и добави, че тази позиция не е неискрена, а последователна.

"Няма да станем съучастници в нещо, което е вредно за света и противоречи на нашите ценности и интереси, само за да избегнем нечии ответни мерки", заяви Санчес, очевидно намеквайки за търговските заплахи на Тръмп.

Санчес припомни негативните последици от войната в Ирак – от ръста на джихадисткия тероризъм до скока в цените на енергията – за да подчертае, че и тази атака срещу Иран може да има също толкова непредвидими последици и няма да доведе до по-справедлив международен ред.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Испания Доналд Тръмп Педро Санчес война Иран
