Сирийската армия започна военна операция в кюрдските квартали на Алепо: Евакуация и сигнали за "етническо прочистване" (ВИДЕО)

Сирийската армия започна ограничена военна операция срещу позициите на Сирийските демократични сили (SDF/СДС) в кварталите Шейх Максуд и Ашрафие в Алепо (Северозападна Сирия). На 7 януари армията обяви тези два кюрдски квартала за затворена военна зона, разпореди затварянето на всички пътища за влизане и излизане и предизвика подновяване на боевете, изселване на цивилни и остри реакции от страна на кюрдските власти и наблюдателите на правата на човека.

СДС са подкрепяната от САЩ военна структура, съставена предимно от кюрдски бойци. От началото на гражданската война в страната СДС изградиха "държава в държавата" в Североизточна Сирия, където водеха битки срещу "Ислямска държава" с цел заличаването ѝ. След свалянето на режима на Башар Асад от коалиция "Хаят Тахрир аш-Шам" през декември 2024 г. се подновиха сблъсъците между СДС и подкрепяната от Турция Сирийска национална армия (СНА). Анкара счита кюрдските бойци за свързана с Кюрдската работническа партия (ПКК), затова ги нарича терористи и неведнъж говореше за заличаването им, ако не се внедрят в сирийските въоръжени сили. Тази интеграция е в ход от доста време насам и е обект на сложни договорки.

Затваряне на два кюрдски квартала в Алепо и създаване на военна зона

В изявление, публикувано от Оперативния орган на сирийската армия, властите обявиха, че от 15:00 часа в сряда всички пътища към и от двата кюрдски квартала в Алепо ще бъдат затворени. Армията заяви, че само два хуманитарни коридора – Авариз и улица "Зухур" – ще останат временно отворени, за да позволят на цивилните да напуснат района. Декларацията последва стартирането на военни операции във и около гъстонаселените кюрдски квартали.

NOW: Syrian Army launches a limited military operation against SDF/YPG positions in Aleppo’s Sheikh Maqsoud and Ashrafieh districts. pic.twitter.com/blIsl4xB8T — Clash Report (@clashreport) January 7, 2026

Оперативният орган предупреди жителите да се отдалечат от позициите, заети от Сирийските демократични сили, като заяви, че всички обекти на СДС в двата квартала ще се считат за легитимни военни цели.

В отговор Общият съвет на кварталите Шейх Максуд и Ашрафие обвини сирийските правителствени сили, че са започнали безразборно обстрелване на цивилни райони с тежки оръжия. На пресконференция представители на съвета заявиха, че бомбардировките имат за цел да сплашат жителите и да сломят волята на кюрдските цивилни.

„Атаката започна с всички видове тежки оръжия“, заяви Генералният съвет в изявление, адресирано към общественото мнение и кюрдските общности в целия регион. Въпреки ескалацията, съветът заяви, че няма да се откаже от защитата на кюрдската земя, права и оцеляване, предаде Kurdistan24.

Съветът призова жителите на двата квартала да защитят домовете си. Училищата и публичните институции в Шейх Максуд и Ашрафие останаха затворени за втори пореден ден поради продължаващите сблъсъци между сирийските правителствени сили и силите за сигурност на СДС.

Жертви и ранени

Според неофициални данни, цитирани от местни източници, през последните 24 часа са убити най-малко 9 души, а десетки други са ранени, включително цивилни, жени и деца. Данните обаче не могат да бъдат потвърдени от независим източник.

С изострянето на боевете се ускори и изселването. Сирийската гражданска защита е евакуирала 850 цивилни от двата квартала до 12:30 ч. днес, 7 януари. Евакуациите са били проведени през събирателни пунктове в района на Авариз и по улица "Зухур", като са съвпаднали с нарастващото напускане на цивилни от близките квартали, засегнати от взаимни обстрели между сирийски фракции, свързани с правителството, и СДС.

Syrian Army is preparing launch a limited military operation against SDF/YPG positions in Aleppo’s Sheikh Maqsoud and Ashrafieh districts. pic.twitter.com/TCyzxLsUPc — Clash Report (@clashreport) January 7, 2026

Сирийската армия обвини СДС, че убива цивилни - затова отговаря

Сирийската армия определи действията си като отговор на "значително ескалиране на напрежението" от страна на СДС към кварталите на Алепо, и обвини групата в извършването на „многобройни масови убийства на цивилни“.

Ескалацията предизвика реакции от страна на кюрдски политически и военни фигури. Сипан Хамо, член на Главния щаб на Сирийските демократични сили, отправи послание до жителите на Шейх Максуд и Ашрафие, в което описа деня като ден на „достойнството“ и изобрази кварталите като дългогодишни символи на съпротивата. Хамо заяви, че жителите са преживели повече от 15 години на атаки, обсади и нападения, и похвали тяхното единство и решимост да защитят домовете си заедно с бойците. Той заяви, че устойчивостта на жителите е осуетила заплахите в миналото и ще продължи да го прави, добавяйки, че кварталите ще останат „крепости на непоколебимост“ в лицето на агресията.

Правозащитни организации обвиниха правителството в Дамаск в "етническо прочистване"

Правозащитни организации също се включиха. Сирийската обсерватория за правата на човека (SOHR) публикува остро изявление, в което обвинява сирийските власти в извършване на „сектантски престъпления и етническо прочистване“ срещу различни групи от сирийското общество. Обсерваторията твърди, че правителствените сили са атакували алауитските общности в крайбрежните райони и жители от групата на друзите в Сахная и Суейда, а сега предприемат подобни действия срещу кюрдите. Според SOHR настоящите операции отразяват „расистки дух“, прилаган спрямо различни общности.

Вече има опасения и за по-широка офанзива.

