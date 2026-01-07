Любопитно:

Сирийската армия започна военна операция в кюрдските квартали на Алепо: Евакуация и сигнали за "етническо прочистване" (ВИДЕО)

07 януари 2026, 15:14 часа 335 прочитания 0 коментара
Сирийската армия започна военна операция в кюрдските квартали на Алепо: Евакуация и сигнали за "етническо прочистване" (ВИДЕО)

Сирийската армия започна ограничена военна операция срещу позициите на Сирийските демократични сили (SDF/СДС) в кварталите Шейх Максуд и Ашрафие в Алепо (Северозападна Сирия). На 7 януари армията обяви тези два кюрдски квартала за затворена военна зона, разпореди затварянето на всички пътища за влизане и излизане и предизвика подновяване на боевете, изселване на цивилни и остри реакции от страна на кюрдските власти и наблюдателите на правата на човека.

СДС са подкрепяната от САЩ военна структура, съставена предимно от кюрдски бойци. От началото на гражданската война в страната СДС изградиха "държава в държавата" в Североизточна Сирия, където водеха битки срещу "Ислямска държава" с цел заличаването ѝ. След свалянето на режима на Башар Асад от коалиция "Хаят Тахрир аш-Шам" през декември 2024 г. се подновиха сблъсъците между СДС и подкрепяната от Турция Сирийска национална армия (СНА). Анкара счита кюрдските бойци за свързана с Кюрдската работническа партия (ПКК), затова ги нарича терористи и неведнъж говореше за заличаването им, ако не се внедрят в сирийските въоръжени сили. Тази интеграция е в ход от доста време насам и е обект на сложни договорки.

Още: Три жертви при взрив в джамия в Сирия (ВИДЕО)

Затваряне на два кюрдски квартала в Алепо и създаване на военна зона

В изявление, публикувано от Оперативния орган на сирийската армия, властите обявиха, че от 15:00 часа в сряда всички пътища към и от двата кюрдски квартала в Алепо ще бъдат затворени. Армията заяви, че само два хуманитарни коридора – Авариз и улица "Зухур" – ще останат временно отворени, за да позволят на цивилните да напуснат района. Декларацията последва стартирането на военни операции във и около гъстонаселените кюрдски квартали.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Оперативният орган предупреди жителите да се отдалечат от позициите, заети от Сирийските демократични сили, като заяви, че всички обекти на СДС в двата квартала ще се считат за легитимни военни цели.

В отговор Общият съвет на кварталите Шейх Максуд и Ашрафие обвини сирийските правителствени сили, че са започнали безразборно обстрелване на цивилни райони с тежки оръжия. На пресконференция представители на съвета заявиха, че бомбардировките имат за цел да сплашат жителите и да сломят волята на кюрдските цивилни.

„Атаката започна с всички видове тежки оръжия“, заяви Генералният съвет в изявление, адресирано към общественото мнение и кюрдските общности в целия регион. Въпреки ескалацията, съветът заяви, че няма да се откаже от защитата на кюрдската земя, права и оцеляване, предаде Kurdistan24.

Още: Доклад разкрива нови данни за престъпленията на режима на Башар Асад

Съветът призова жителите на двата квартала да защитят домовете си. Училищата и публичните институции в Шейх Максуд и Ашрафие останаха затворени за втори пореден ден поради продължаващите сблъсъци между сирийските правителствени сили и силите за сигурност на СДС.

Жертви и ранени

Според неофициални данни, цитирани от местни източници, през последните 24 часа са убити най-малко 9 души, а десетки други са ранени, включително цивилни, жени и деца. Данните обаче не могат да бъдат потвърдени от независим източник.

С изострянето на боевете се ускори и изселването. Сирийската гражданска защита е евакуирала 850 цивилни от двата квартала до 12:30 ч. днес, 7 януари. Евакуациите са били проведени през събирателни пунктове в района на Авариз и по улица "Зухур", като са съвпаднали с нарастващото напускане на цивилни от близките квартали, засегнати от взаимни обстрели между сирийски фракции, свързани с правителството, и СДС.

Още: Руснаците с блъф, а после бягство: Ал-Шараа разказа за фиаското на Путин да спаси Асад преди 1 година (ВИДЕО)

Сирийската армия обвини СДС, че убива цивилни - затова отговаря

Сирийската армия определи действията си като отговор на "значително ескалиране на напрежението" от страна на СДС към кварталите на Алепо, и обвини групата в извършването на „многобройни масови убийства на цивилни“.

Ескалацията предизвика реакции от страна на кюрдски политически и военни фигури. Сипан Хамо, член на Главния щаб на Сирийските демократични сили, отправи послание до жителите на Шейх Максуд и Ашрафие, в което описа деня като ден на „достойнството“ и изобрази кварталите като дългогодишни символи на съпротивата. Хамо заяви, че жителите са преживели повече от 15 години на атаки, обсади и нападения, и похвали тяхното единство и решимост да защитят домовете си заедно с бойците. Той заяви, че устойчивостта на жителите е осуетила заплахите в миналото и ще продължи да го прави, добавяйки, че кварталите ще останат „крепости на непоколебимост“ в лицето на агресията.

Още: Турската армия нахлу в Сирия, заплаши с военна операция подкрепяните от САЩ кюрдски сили (ВИДЕО)

Правозащитни организации обвиниха правителството в Дамаск в "етническо прочистване"

Правозащитни организации също се включиха. Сирийската обсерватория за правата на човека (SOHR) публикува остро изявление, в което обвинява сирийските власти в извършване на „сектантски престъпления и етническо прочистване“ срещу различни групи от сирийското общество. Обсерваторията твърди, че правителствените сили са атакували алауитските общности в крайбрежните райони и жители от групата на друзите в Сахная и Суейда, а сега предприемат подобни действия срещу кюрдите. Според SOHR настоящите операции отразяват „расистки дух“, прилаган спрямо различни общности.

Вече има опасения и за по-широка офанзива.

Още: От Москва се води нова битка за Сирия: Съюзници на Асад готвят отмъщение

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Кюрди Сирия Алепо сирийска армия Сирийски демократични сили война Сирия
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес