Ергените посрещнаха неочаквани нови "изкусителки" (СНИМКА)

Тази седмица романтичното риалити предаване "Ергенът" започна с появата на три нови жени, които ще се борят за вниманието на Марин, Стоян и Калоян. Претендентките за мъжките сърца влязоха в шоуто с тайна мисия и получиха ролята си на "изкусителки", като в предстоящите епизоди ще трябва да изпълнят своите задачи. Вчера, 3 март, тримата ергени се запознаха със Санта Китана, Марая и Кати и имаха възможност да се опознаят на изискан коктейл през деня.

Искрите пламнаха най-силно между Стоян и дамата с необичаен псевдоним Санта Китана. Техните взаимни симпатии ги отведоха на романтична вечеря, където разговорът бързо премина към по-лични и дълбоки теми. Двамата обсъдиха миналите си връзки и разочарования, но най-интересният момент настъпи, когато Китана реши да попита директно Стоян за отношението му към участничките в шоуто, които вече са в имението.

Новата конкуренция

Междувременно вече познатите на зрителите жени, разбраха за срещата на ергените с новите конкурентки чрез снимки, които получиха. Разбира се, всяко едно от момичетата остана в шок, а фотографиите предизвикаха много въпроси - кои са непознатите жени и защо само те са с ергените.

Не е изключено конкурентките да се превърнат в "ябълките на раздора", като се срещнат очи в очи с останалите участнички.

Как ще реагират те, предстои да разберем тази вечер.