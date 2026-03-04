Държавата да помага: Сезонът в Банско пред провал

Провал на зимния сезон грози Банско. От курорта настояват за спешна помощ от държавата.

Причината е отмяната на всички резервации на туристи от Израел и други държави от Близкия Изток, засегнати от войната.

От туристическия бизнес твърдят, че хотелите са празни, а зимният сезон е пред провал. И настояват държавата да осигури помощ за персонала, поне за 2 месеца.

Отменените резервации

В Банско само в рамките на последната седмица са отменени хиляди нощувки, заявиха от Съюза на туристическия бизнес. Това е сериозен удар, тъй като месец март е запълнен предимно с туристи от Израел, уточнява Малин Бистрин.

"Март месец беше абсолютно резервиран за туристите от Израел. Те идват за по 5-7 дни, в зависимост от полетите. Едни прекрасни туристи. Рязко изтриване на резервации. На всички сме върнали парите и връщаме в момента, защото искаме да сме коректни към тях", коментира той.

Източник: iStock

Хотелиерите в Банско обаче твърдят, че понасят и друг удар освен отменените резервации - на рязко повишените разходи за електроенергия. По думите им разходите за ток са скочили с над 50%, а към това се прибавя и покачването на цените нахраните, горивата и водата, предаде БНР.

Помощ от държавата за 2 месеца

Туристическият бизнес настоява държавата спешно да изработи правила за защита на индустрията при форсмажорни ситуации и поне за 2 месеца да осигури финансова помощ за персонала, за да се запазят работните места.

"С цел да запазите работните места, защото най-лесното е ние затваряме утре вратите и тези хора отиват на гърба на държавата като безработни. Ако са обезщетени за месец или два със заплатите си, хората ще усетят грижата на държавата към тях, а секторът ще се почувства по-защитен", подчерта Бистрин.

