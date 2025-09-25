От страх да не бъде задържан при спешно кацане, Нетаняху е летял по заобиколен маршрут до САЩ: Франс прес

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху е поел по необичаен маршрут, за да пристигне на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като самолетът му е заобиколил въздушното пространство на няколко страни от Централна и Северна Европа. Въпреки че Франция е одобрила искането на Израел да използва въздушното ѝ пространство, съобщи дипломатически източник пред Франс прес, общественодостъпни данни за проследяване на полетите са показали, че самолетът на Нетаняху е поел по маршрут по на юг. Израелският премиер е прелетял над Гърция и Италия, преди да направи заход на юг към Гибралтарския проток, за да прекоси Атлантическия океан.

Израелски медии съобщиха, че това отклонение е целяло да се избегнат страните, подписали Римския статут на Международния наказателен съд - договора, който предвижда, че държавите по него могат да приложат в случай на спешно кацане заповедта за арест на израелския лидер, издадена от МНС. Съдът издаде тази заповед през ноември 2024 г. Тогава беше издадена и заповед за арест на бившия министър на отбраната на Израел Йоав Галант. И двете заповеди са за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Ивицата Газа.

Миналата седмица Испания заяви, че ще подкрепи разследването на МНС и създаде екип, който ще разследва предполагаемите нарушения на човешките права в Газа, като част от прилагания натиск към Израел за преустановяване на конфликта.

Бенямин Нетаняху ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН в петък и ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом в началото на следващата седмица, отбелязва Франс прес.

