План за 40 милиарда долара годишно: Ето как Иран опитва да спечели от Ормузкия проток

Иран опитва да спечели милиарди, като таксува кораби за услуги по сигурност, безопасност и опазване на околната среда в Ормузкия пролив след войната. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. Техеран заявява, че планът може да генерира до 40 милиарда долара годишно и иска съседните държави от Персийския залив да споделят приходите.

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Иран обсъжда предложението със съседите си от Персийския залив, както и със страни, включително Китай, в опит да изгради регионална подкрепа. „Изданието цитира главният преговарящ на Иран в Оман, според когото управлението на пролива „никога няма да се върне към предишното си състояние“.

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Предложението среща остро несъгласие от Вашингтон. По време на посещение в Близкия изток държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че таксуването на корабите за използване на международни водни пътища би било неприемливо. „Реалността е, че никоя държава на земята няма право да таксува за използването на международни водни пътища и това никога няма да бъде приемливо условие за каквато и да е сделка“, каза Рубио, добавяйки, че страните от Персийския залив също са отхвърлили предложението, според WSJ. Освен САЩ, Оман и други страни от Персийския залив също са категорично против всякакви такси за преминаване, като твърдят, че международните водни пътища трябва да останат безплатни.

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