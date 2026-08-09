Кабинетът "Радев":

"Хамас" да се разоръжи напълно": Израел не приема плана на Тръмп за Газа (ВИДЕО)

09 август 2026, 15:12 часа 2195 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Хамас" да се разоръжи напълно": Израел не приема плана на Тръмп за Газа (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е отхвърлил плана на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа и няма да изтегли силите си, докато палестинската групировка Хамас не се разоръжи напълно, предаде "Ал Джазира". "Израел отхвърля документа от 15 точки“, заяви Нетаняху на заседание на кабинета в неделя, визирайки план, одобрен миналия месец от палестинската групировка "Хамас".

 

"Когато казвам демонтиране на оръжията на Хамас, имам предвид тежки оръжия, по-леки оръжия и стрелкови оръжия - всички оръжия. Говорим за истинско демонтиране, а не за фалшиво демонтиране", заявява Нетаняху на пресконференция.

Мирният план за Газа и разоръжаването на "Хамас"

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Припомняме, че през август само седмици след като избра нов лидер, "Хамас" се съгласи - за първи път от създаването си - да се разоръжи. Това беше част и от плана на Тръмп за мир в Газа. Предварителното споразумение, обявено след среща на медиатори от Египет, Катар, Турция и САЩ, наистина можеше да представлява важен обрат в геноцидната война на Израел в Газа, по време на която в анклава са били убити най-малко 73 341 палестинци. Двете страни подписаха споразумение за прекратяване на огъня като част от 20-точков план, подкрепен от САЩ, през октомври миналата година. Бъдещето на пълното му прилагане обаче бе неясно. ОЩЕ: "Сделката": "Хамас" потвърдиха за разоръжаването на палестинското движение

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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