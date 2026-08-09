Горещо време: В Хонконг счупиха температурен рекорд

В неделя следобед, 9 август 2026 г., Хонконг регистрира най-високата си температура от с 36,9°C, откакто започват да се водят записи през 1884 г. Температурата е регистрирана в Метеорологичната обсерватория в квартал Цим Ша Цуй, станцията, чиито измервания служат като отправна точка за целия град, предаде френският вестник Le Monde. Предишният рекорд беше поставен на 22 август 2017 г. с 36,6°C преди удара на тайфуна Хато.

В 15:15 ч. местно време максималната температура, регистрирана в обсерваторията, беше 36,9 градуса по Целзий, най-високата, регистрирана някога от 1884 г. насам “, заявиха от обсерваторията в Хонконг.

На какво се дължи рекордът?

Този рекорд се дължи отчасти на тайфуна „Делфин“, който се приближава към източното крайбрежие на Китай.

„Тъй като тропическият циклон „Делфин“ се придвижва към региона Джъдзян и навътре в вътрешността на страната, въздушната маса в периферията му ще продължи да носи изключително горещо време на територията от днес до вторник“, обясниха от обсерваторията.

Гореща вълна

Агенцията издаде „предупреждение за гореща вълна “, призовавайки жителите да избягват натоварващи дейности на открито. Очаква се времето да остане „изключително горещо“ през следващите дни. Според учените, изменението на климата, причинено от човешката дейност, прави екстремните горещини по-чести и по-тежки. ОЩЕ: Най-топлата нощ, откакто има измервания: Ето къде е рекордът (КАРТА)