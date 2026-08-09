Тайфунът "Делфин" удари: Щети в Тайван, първи наводнения в Китай (ВИДЕО)

Над 1600 полета са отменени и около 500 000 души са евакуирани, тъй като тайфунът „Делфин“ се очаква да достигне източното крайбрежие на Китай през нощта срещу неделя, пише "Ал Джазира". Междувременно услугите по над 200 фериботни маршрута бяха спрени в Джъдзян и Фудзиен, съобщи китайската агенция Синхуа. Прогнозите са за „извънредни проливни дъждове“ в някои райони на централен и източен Джъдзян, които ще донесат от 250 мм до 500 мм (9,8-19,9 инча) валежи.

Националният метеорологичен център на страната издаде червено предупреждение за тайфун, най-сериозното си предупреждение, в неделя сутринта. Властите се подготвят за наводнения и свлачища, тъй като се очаква тайфунът да донесе интензивни дъждове и мощни ветрове в гъсто населените източни крайбрежни райони.

В социалните мрежи вече се появяват кадри от тежки наводнеиня в Шанхай.

Heavy flooding caused by Typhoon Dolphin in Shanghai, China 🇨🇳 (09.08.2026) pic.twitter.com/B8Ef5SS6ki — Disaster News (@Top_Disaster) August 9, 2026

Хората от рисковите райони са евакуирани

В събота вечерта властите в Джъдзян евакуираха около 390 000 души в град Тайджоу, докато властите в Шанхай преместиха над 30 000 души от по-рискови райони. В провинция Фудзиен приблизително 99 000 души са били преместени от „рискови райони“ в събота вечерта преди бурята да стигне до сушата, съобщи държавната информационна агенция Синхуа.

Щети в Тайван

Тайфунът „Делфин“ вече донесе силни ветрове и проливни дъждове в Северен Тайван в неделя, причинявайки стотици инциденти, включително паднали дървета, повредени конструкции и прекъсвания на електрозахранването, като не бяха съобщени големи бедствия. Центърът за реагиране при бедствия в Тайпе съобщи, че е получил 182 сигнала за щети към 11:00 ч., като повечето от тях вече са отстранени. Петима души са ранени при инциденти, свързани с паднали дървета, строителни огради и падащи керемиди, допълва focustaiwan. ОЩЕ: Горещо време: В Хонконг счупиха температурен рекорд