Нови набези на хутите: Гори саудитски петролен гигант (ВИДЕО)

Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен заявиха в неделя, 9 август, че са ударили петролно съоръжение на брега на Червено море на Саудитска Арабия, предаде френският вестник Le Monde. Военният говорител на групировката Яхя Сари твърди, че хутите „успешно са насочили дрон към саудитски петролен гигант и са имали прециден удар. Става въпрос за рафинерията Aramco в Джизан.

Атаката идва на фона на възобновените миналия месец военни действия в рамките на йеменския конфликт.

Голям пожар е обхванал рафинерията

Кадри в социалните мрежи показват мащаба на удара и пламъци от рафинерията.

Саудитското министерство на енергетиката току-що обяви, че на обекта е избухнал пожар, без да уточнява причината. „Екипите за сигурност на Aramco са потушили пожара, който е започнал на разсъмване “, се казва в съобщението, добавяйки, че няма жертви. А хутите обстреляха пристанище Ал Мукха - ОЩЕ: Петролът с разлика от над 4 долара за ден заради план на Иран и украински удари

Houthis claim responsibility for attack on Saudi Aramco refinery in Jizan



Earlier, Saudi Arabia’s Ministry of Energy reported that a fire that broke out on August 9 at one of Saudi Aramco’s refinery facilities had been extinguished. pic.twitter.com/zOkcrR3vfQ — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2026

Houthis launched ballistic missiles and drones at Yemen’s Al-Mukha Port, causing fires and heavy smoke.



Reports indicate strikes inside the port, potentially targeting Saudi-backed military logistics. pic.twitter.com/kJ6FzD3CSs — Clash Report (@clashreport) August 9, 2026

Напрегнат регионален контекст

Хутите обявиха блокада на саудитските кораби в Червено море в края на юли. Червено море се превърна във жизненоважен воден път за транспорт на въглеводороди, откакто Иран затвори Ормузкия проток. Те многократно атакуваха Саудитска Арабия, първите подобни атаки от сключеното примирие през 2022 г. Джизан също беше обект на атаки миналия месец.

Бунтовническото движение атакува и правителствените сили в Йемен, които са подкрепяни от Саудитска Арабия. Най-малко 58 правителствени войници бяха убити в четвъртък при нападение срещу военен лагер в центъра на страната.

Рияд, съюзник на Вашингтон, също е бил обект на ирански въздушни удари няколко пъти. В този напрегнат регионален контекст и за да укрепи съюзите си за сигурност, Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с Пакистан и Турция в петък. ОЩЕ: Саудитска Арабия очаква по-голяма война с Иран: С Турция и Пакистан ще формира мюсюлманско НАТО