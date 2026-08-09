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Нови набези на хутите: Гори саудитски петролен гигант (ВИДЕО)

09 август 2026, 12:26 часа 1826 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Нови набези на хутите: Гори саудитски петролен гигант (ВИДЕО)

Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен заявиха в неделя, 9 август, че са ударили петролно съоръжение на брега на Червено море на Саудитска Арабия, предаде френският вестник Le Monde. Военният говорител на групировката Яхя Сари твърди, че хутите „успешно са насочили дрон към саудитски петролен гигант и са имали прециден удар. Става въпрос за рафинерията Aramco в Джизан.

Атаката идва на фона на възобновените миналия месец военни действия в рамките на йеменския конфликт.

Голям пожар е обхванал рафинерията

Кадри в социалните мрежи показват мащаба на удара и пламъци от рафинерията. 

Саудитското министерство на енергетиката току-що обяви, че на обекта е избухнал пожар, без да уточнява причината. „Екипите за сигурност на Aramco са потушили пожара, който е започнал на разсъмване “, се казва в съобщението, добавяйки, че няма жертви. А хутите обстреляха пристанище Ал Мукха - ОЩЕ: Петролът с разлика от над 4 долара за ден заради план на Иран и украински удари

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Напрегнат регионален контекст

Хутите обявиха блокада на саудитските кораби в Червено море в края на юли. Червено море се превърна във жизненоважен воден път за транспорт на въглеводороди, откакто Иран затвори Ормузкия проток. Те многократно атакуваха Саудитска Арабия, първите подобни атаки от сключеното примирие през 2022 г. Джизан също беше обект на атаки миналия месец.

Бунтовническото движение атакува и правителствените сили в Йемен, които са подкрепяни от Саудитска Арабия. Най-малко 58 правителствени войници бяха убити в четвъртък при нападение срещу военен лагер в центъра на страната.

Рияд, съюзник на Вашингтон, също е бил обект на ирански въздушни удари няколко пъти. В този напрегнат регионален контекст и за да укрепи съюзите си за сигурност, Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с Пакистан и Турция в петък. ОЩЕ: Саудитска Арабия очаква по-голяма война с Иран: С Турция и Пакистан ще формира мюсюлманско НАТО

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Йемен Саудитска Арабия петрол рафинерия Червено море хути пожар
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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