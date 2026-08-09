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Край на традиционните руски бази в Сирия: Ето какво гласи ново споразумение за Хмеймим и Тартус

09 август 2026, 15:56 часа 1878 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Край на традиционните руски бази в Сирия: Ето какво гласи ново споразумение за Хмеймим и Тартус

Сирия и Русия са постигнали меморандум за разбирателство за реорганизиране на присъствието на Москва на сирийското крайбрежие, включително прехвърляне на граждански съоръжения под управлението на сирийската държава и превръщане на руски военни бази в съвместни тренировъчни центрове, съобщи САНА, позовавайки се на сирийското външно министерство. 

Споразумението е резултат от около година и половина интензивни преговори, водени от сирийското Министерство на външните работи и урежда бъдещия статут на руската  военновъздушната база в Хмеймим и военноморската - Тартус.

Реорганизация на руското военно присъствие

Съгласно меморандума, Сирия ще поеме управлението на съоръжения, предназначени за граждански цели, включително летище Хмеймим и четвъртото търговско пристанище в пристанище Тартус, което ще позволи те да бъдат постепенно интегрирани в гражданската администрация на страната.

Двете страни се споразумяха също да предефинират ролята на съоръженията, използвани понастоящем за военни цели, като руските военни бази ще бъдат трансформирани в съвместни центрове за обучение и квалификация съгласно нови договорености, насочени към защита на интересите на двете страни.

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Меморандумът определя краен срок от не повече от три месеца за завършване на прехода, след който новите договорености ще влязат в сила, според министерството.

Министерството на външните работи определи споразумението като най-значимото развитие от началото на преговорите преди около 18 месеца, заявявайки, че то отваря пътя за нов етап в сирийско-руските отношения. ОЩЕ: Няма сделка: Путин не може да си върне военните бази в Сирия, защото е участвал "в трагедията на сирийците"

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Русия Сирия Владимир Путин Хмеймим тартус
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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