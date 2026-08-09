Край на традиционните руски бази в Сирия: Ето какво гласи ново споразумение за Хмеймим и Тартус

Сирия и Русия са постигнали меморандум за разбирателство за реорганизиране на присъствието на Москва на сирийското крайбрежие, включително прехвърляне на граждански съоръжения под управлението на сирийската държава и превръщане на руски военни бази в съвместни тренировъчни центрове, съобщи САНА, позовавайки се на сирийското външно министерство.

Споразумението е резултат от около година и половина интензивни преговори, водени от сирийското Министерство на външните работи и урежда бъдещия статут на руската военновъздушната база в Хмеймим и военноморската - Тартус.

After 18 months of negotiations, Syria and Russia have reached an agreement on the future of the Russian presence at Hmeimim and Tartous.



Under the memorandum, civilian facilities—including Hmeimim Airport and Tartous Port’s fourth commercial berth—will gradually return to… pic.twitter.com/NcZhihBZOH — Clash Report (@clashreport) August 9, 2026

Реорганизация на руското военно присъствие

Съгласно меморандума, Сирия ще поеме управлението на съоръжения, предназначени за граждански цели, включително летище Хмеймим и четвъртото търговско пристанище в пристанище Тартус, което ще позволи те да бъдат постепенно интегрирани в гражданската администрация на страната.

Двете страни се споразумяха също да предефинират ролята на съоръженията, използвани понастоящем за военни цели, като руските военни бази ще бъдат трансформирани в съвместни центрове за обучение и квалификация съгласно нови договорености, насочени към защита на интересите на двете страни.

Меморандумът определя краен срок от не повече от три месеца за завършване на прехода, след който новите договорености ще влязат в сила, според министерството.

Министерството на външните работи определи споразумението като най-значимото развитие от началото на преговорите преди около 18 месеца, заявявайки, че то отваря пътя за нов етап в сирийско-руските отношения. ОЩЕ: Няма сделка: Путин не може да си върне военните бази в Сирия, защото е участвал "в трагедията на сирийците"