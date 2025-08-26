Войната в Украйна:

Преди посещението на Путин Си Дзинпин пред руска делегация: С Русия заедно ще се защитаваме

26 август 2025, 11:31 часа 250 прочитания 0 коментара
Китай и Русия трябва заедно да защитават интересите си в сферата на сигурността и развитието, за да изградят "по-справедлив" световен ред. Това каза китайският президент Си Дзинпин пред гостуващия председател на руския парламент Вячеслав Володин, цитиран от официалната агенция Синхуа. Двете страни трябва да запазят традиционното си приятелство и да укрепят стратегическото доверие помежду си, допълни китайският лидер.

"Страните трябва да запазят традиционното приятелство, да укрепят стратегическото доверие помежду си, а също и обмена и сътрудничеството си в редица области. Те трябва заедно да бранят интересите си в сферата на сигурността и развитието, да обединят страните от Глобалния юг и да се придържат към истински многостранен подход, като съдействат за развитието на световния ред в по-справедлива и рационална посока", посочи Си.

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, който във вътрешнополитически план е ключова фигура в обкръжението на Путин, пристигна в Пекин вчера в навечерието на предстоящото посещение на руския лидер в Китай в края на тази седмица, където ще се срещне с десетки световни лидери от Глобалния юг, сред които индийския министър-председател Нарендра Моди.

Путин ще бъде и най-почетният чуждестранен гост на военния парад в Пекин идната седмица по случай юбилейната 80-та годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война.

В навечерието на събитието, което се очаква да бъде голяма публична демонстрация на модернизираните китайски въоръжени сили, Пекин разгърна кампания в общественото пространство, чието основно послание е, че Китай и бившият Съветски съюз са изиграли ключова роля на азиатския и европейския театър на бойните действия по време на Втората световна война.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Китай Си Дзинпин информация 2025
