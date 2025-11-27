Любопитно:

Израел отново удари “Хизбула“ в Южен Ливан

27 ноември 2025, 16:08 часа 157 прочитания 0 коментара
Израелските военни съобщиха, че са нанесли серия от удари по позиции на “Хизбула“ в южната част на Ливан, въпреки примирието с терористичната групировка.

В изявление армията посочи, че е “поразила и унищожила терористична инфраструктура на “Хизбула“ в няколко района в Южен Ливан“.

По данни на военните са били ударени “няколко площадки за изстрелване, където се съхраняваха оръжия на Хизбула“, както и „военни постове“, използвани от подкрепяната от Иран групировка.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ливан Хизбула въздушни удари израелска армия
