Израел отново удари “Хизбула“ в Южен Ливан

Израелските военни съобщиха, че са нанесли серия от удари по позиции на “Хизбула“ в южната част на Ливан, въпреки примирието с терористичната групировка.

В изявление армията посочи, че е “поразила и унищожила терористична инфраструктура на “Хизбула“ в няколко района в Южен Ливан“.

По данни на военните са били ударени “няколко площадки за изстрелване, където се съхраняваха оръжия на Хизбула“, както и „военни постове“, използвани от подкрепяната от Иран групировка.

