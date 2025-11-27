Китай: Заради Тръмп рискуваме ядрен конфликт

Китай предупреди, че светът е пред риск от ядрен конфликт заради плановете на САЩ да променят ядрената си политика. Категоричната позиция на Пекин е, че поддържането на големи арсенали увеличава опасността от ядрен сблъсък.

Позицията идва на фона на решението на САЩ да се изравни с конкурентите си, възобновявайки тестовете на ядрените си оръжия.

"Някои страни продължават да коригират ядрената си политика, упорито поддържайки огромни ядрени арсенали, като засилват ядреното си възпиране и бойните способности. По този начин увеличават риска от глобален ядрен конфликт", заяви Информационната служба на Държавния съвет в бяла книга за контрола над въоръженията.

Нови ядрени тестове за САЩ

Китайските тревоги са реакция на обещанието на американския президент Доналд Тръмп да се изравни с противниците си в тестването на ядрени оръжия. Това се случва на фона на скорошната активност на Русия, която обяви изпитания на подводен дрон с ядрен двигател и крилата ракета с ядрена способност.

Тръмп заяви, че съвсем скоро и САЩ ще проведат такива тестове.

Не е ясно дали Тръмп има предвид детониране на ядрени бойни глави, което би бил безпрецедентен от десетилетия ход и би нарушило де факто глобалната забрана, или просто разширяване на тестовете на системи за доставка, като междуконтинентални балистични ракети, които могат да пренасят ядрени бойни глави.

Засега единствената държава, за която е известно, че е тествала проекти за ядрени бомби през този век, е Северна Корея, която за последно е взривила атомно устройство през 2017 г., предаде Блумбърг.

САЩ се оттеглиха от договора за ядрено разоръжаване от времето на Студената война с Русия през 2019 г. Тогава позицията на Вашингтон беше, че Москва е нарушила споразумението, чрез производство на забранени ракети.

Тръмп твърдеше, че договорката е била неприложима, защото не е включвала Китай.

Въпреки че Пекин разполага с по-малък арсенал от този на САЩ и Русия, американските власти считат, че той бързо увеличава и модернизира своя инвентар.

Китай не е тествал ядрена бомба от 1996 г., но продължава да тества ракети с ядрена способност, включително междуконтинентална балистична ракета миналата година, както и хиперзвукови бойни глави, които използват високи скорости и маневреност, за да избегнат прихващане.

Китай напредва ядрено, но отрича надпревара

Китай твърди, че следва "изключително сдържан" подход към разработването на ядрени оръжия и че никога няма да се включи в ядрена надпревара.

Официален Пекин заяви през октомври, че планира през следващите 5 години да "разшири стратегическите си способности за възпиране", военен термин, който включва ядрените сили.

В бялата книга китайските власти критикуват американската система за противоракетна отбрана "Златен купол", чиято цел е да защити територията на САЩ от атаки от страна на Русия и Китай. Мнозина експерти са на мнение обаче, че "Златният купол" е практически невъзможен от техническа гледна точка.