Стотици се издавиха в Тайланд след опустошителна буря (ВИДЕО)

28 ноември 2025, 12:33 часа 371 прочитания 0 коментара
Огромен брой жертви взе наводнение в Тайланд, предизвикано от буря, невиждана от 3 века. 145 души са загинали заради природната стихия.

Няколко региона в азиатската държава се оказаха засегнати от природното бедствие. Поне 9 провинции все още се борят със щетите.

Най-обилният дъжд е бил наблюдаван в град Хат Яй, основен транспортен и търговски център в провинция Сонгкла, където е регистриран „най-обилният дъжд от 300 години“, според Кралския отдел за напояване на страната. Тази цифра се отнася до това колко рядък е този вид дъжд, с вероятност да се случи веднъж на всеки 300 години, съобщиха тайландски държавни служители пред CNN.

В Хат Яй наводнението достигна до 2,5 метра (8,2 фута) дълбочина, преминавайки през града и опустошавайки домове. Кадри в социалните мрежи от града показват цели пътища под вода, с полупотопени къщи и аварийни екипи на лодки, които спасяват жителите и доставят провизии. Дори болница в града е била откъсната от водата, а там е имало около 30 новородени.

Ивайло Ачев
