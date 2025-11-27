Как Ердоган посрещна папа Лъв XIV (ВИДЕО)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган посрещна папа Лъв XIV в президентския дворец в Анкара. Папата избра Турция за първото си пътуване в чужбина.

Делегацията на главата на Римокатолическата църква беше предвождана от конна военна част, а по време на официалната церемония, на която прозвучаха химните на Ватикана и Турция, бяха изстреляни топовни салюти.

Още: Турция се подготвя да посрещне папа Лъв XIV

Папата поздрави на турски почетния строй с думите „Мерхаба, аскер!“ (Здравейте, войници! – бел. ред.).

Снимка Gerry Images

Срещата между двамата държавни глави започна, след като папа Лъв XIV поднесе венец пред мавзолея на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк.

Ердоган ще разговаря със Светия отец в президентската библиотека, която към настоящия момент е една от най-големите в света.

Папа Лъв XIV кацна в Анкара днес на обяд. На летището той беше посрещнат от министъра на културата и туризма Мехмет Нури Атасой, който го придружи и при посещението на Мавзолея на Ататюрк.

Папа Лъв призова Турция да приеме и развие ролята си на посредник между държавите след разговорите си с президента Реджеп Тайип Ердоган.

Още: Призив от Ватикана за справедлив и траен мир в Украйна

„Г-н президент, нека Турция бъде източник на стабилност и сближаване между народите в служба на справедлив и траен мир“, заяви той пред официални представители и дипломати в Анкара в началото на четиридневната си визита.

Папата подчерта нуждата от хора, които насърчават диалога и го практикуват с твърда воля и търпелива решимост, като предупреди, че на световно равнище се наблюдава нарастващо напрежение и по-високо ниво на конфликти.

Турция все по-активно се позиционира като ключов посредник редом с големите западни сили и участва в усилия за разрешаване на кризи – от войната в Украйна и конфликта в Газа до Хорнът на Африка и други региони. Папата отбеляза, че страната има „особена роля“ като мост между Изтока и Запада, Азия и Европа, но същевременно е „кръстопът на чувствителности“, чието богатство идва от вътрешната ѝ разнообразност. По думите му Турция заема важно място в настоящето и бъдещето на Средиземноморието и на света, най-вече когато цени собственото си многообразие. Той акцентира върху това в държава, където живеят около 100 000 християни сред население от 86 милиона души, предимно сунити.

„Единобразието би било обедняване. Обществото е живо, когато има плурализъм“, каза папата, уточнявайки, че християните искат да допринасят положително за единството на страната и се чувстват част от турската идентичност.

Папа Лъв посочи още, че в общество като турското, където религията има видимо присъствие, е съществено да се уважава достойнството и свободата на всеки човек. „Всички сме деца на Бога и това има лични, обществени и политически измерения. Днес това е голямо предизвикателство, което трябва да преобрази местните политики и международните отношения“, подчерта той.

Още: Папа Лъв XIV посочи любимите си филми: Сред тях е световен хит (ВИДЕО)