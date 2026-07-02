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Сенегал отново преживя кошмара от КАН! Дузпа в 125' донесе невероятен обрат на Белгия на Световното

02 юли 2026, 1:50 часа 558 прочитания 0 коментара

Отборът на Белгия сътвори невероятен обрат срещу Сенегал от 0:2 до 3:2 след продължения, за да се класира за 1/8-финалите на Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Канада и Мексико. "Червените дяволи" изоставаха с два гола до 86-ата минута, когато за три минути успяха да изравнят и да вкарат мача в продължения. Там пък отсъдена дузпа след намесата на ВАР доведе до трети гол, като в герой се превърна капитанът Юри Тилеманс, който се разписа за втори път в срещата.

Белгия се върна от ада, за да победи Сенегал

Сенегал започна по-добре мача, като още в 13-ата минута можеше да открие, когато Исмаила Сар уцели греда. В 25-ата минута африканският отбор успя да вкара. Полузащитникът на английския Съндърланд Хабиб Диара се разписа - 1:0! До почивката Белгия не показа никаква реакция и Сенегал заслужено се прибра с аванс на полувремето. След почивката сенегалците продължиха да доминират и стигнаха до втори гол - Исмаила Сар вкара за 2:0!

Сенегал

Извадиха Де Бройне и Доку, за да може Белгия да обърне

В следващите минути Руди Гарсия извърши още няколко смени, след като на почивката бе включил и Ромелу Лукаку. Той прояви смелост, изваждайки звездите Де Бройне и Доку. Смените му се отблагодариха в в 86-ата минута, когато Тома Мюние намери Ромелу Лукаку, който вкара за 2:1! Само три минути по-късно пък центриране на Леандро Тросар намери капитана Юри Тилеманс в наказателното поле, а той изпревари излезлия непремерено страж на Сенегал, за да вкара с глава за 2:2!

ВАР донесе дузпа на Белгия в самия край на продълженията

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Така мачът влезе в продължения, където и двата тима бяха по-предпазливи. Най-чистата ситуация се откри в 117-ата минута, когато остро центриране от левия фланг стигна до Доди Люкебакио, който овладя топката и опита удар от чиста позиция за гол, но уцели напречния стълб. ВАР обаче се намеси за потенциално нарушение срещу Тилеманс преди топката да стигне до Люкебакио. Главният съдия отсъди дузпа, а Юри Тилеманс бе точен от бялата точка - 3:2!

Голът падна в 125-ата минута, след като изпълнението се забави близо осем минути. Ситуацията напомни тази от финала на Купата на Африка, когато отново бе отсъдена дузпа срещу Сенегал, а сенегалските футболисти забавиха изпълнението. Този път те не напуснаха терена, но отново направиха опити да попречат на изпълнението. Лукаку обаче пое напрежението, като държеше топката, а после я даде на Тилеманс, който вкара.

В следващата фаза Белгия ще срещне победителя от двойката САЩ - Босна и Херцеговина.

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Белгия отбор Световно първенство по футбол 2026 Сенегал отбор
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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