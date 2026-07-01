Пиар трусове: Прекъснато интервю на иранската власт и думи на Нетаняху за отделяне от САЩ (ВИДЕО)

Нечувано и изненадващо – иранската държавна телевизия прекъсна буквално по средата интервю с председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. И това стана точно в момент, в който Галибаф защитаваше решението на Техеран да води преговори със САЩ за постигане в крайна сметка на мир. Телевизията все пак уточни, че ще има втора част на интервюто и тя ще бъде излъчена след 24 часа:
Iranian state TV abruptly cut off Ghalibaf's live interview as he addressed critics who oppose negotiations with the U.S.— Clash Report (@clashreport) June 30, 2026
State TV later said the second part of the interview will air tomorrow. pic.twitter.com/tj87mv6apr
Иначе в самото интервю Галибаф за пореден път влезе в суровата иранска реторика – ако САЩ искат война, ние сме готови. Ако Вашингтон не иска да изпълнява това, което сме договорили, готови сме за война, по думите му. Проблемът е, че има разлики във възприятието какво е договорено:
Iran's Ghalibaf to the U.S:— Clash Report (@clashreport) June 30, 2026
If they refuse to implement what was discussed, we are also prepared for war. pic.twitter.com/TpvqcbnjbS
Например – Галибаф заяви, че не било точно това, което казва американският президент Доналд Тръмп за замразените ирански активи и как те щели да може да се харчат само за купуване на жито, пшеница и зърнени култури от американските фермери – ОЩЕ: Тръмп се извъртя как ще дава замразени пари на Иран
Interviewer: Trump said that this money would only be allowed to be used to buy grain, and only from American farmers. How true was this?— Clash Report (@clashreport) June 30, 2026
Iran's Ghalibaf: Not accurate at all, really. pic.twitter.com/d58T8hFX7q
"Различия има дори вътре в САЩ. Можете да видите – Марко Рубио (американският държавен секретар) преследва един подход, докато Джей Ди Ванс (американският вицепрезидент) преследва друг", коментира Галибаф. Малко по-късно самият Ванс коментира, че понякога не разбира персийската нагласа и специално как в Доха иранците казват, че се водят технически разговори за рамка за преговори за мир, а не по същество мирни преговори - Още: Засега Ормузкият проток остава със статут на военна зона
Iran's Ghalibaf:— Clash Report (@clashreport) June 30, 2026
There are disagreements even within the United States.
You can see that Marco Rubio is pursuing one approach, while JD Vance is pursuing another. pic.twitter.com/qrGcRNYY9E
Близкият изток – войната никога не спира
Същевременно, израелският премиер Бенямин Нетаняху се появи в ефира на израелския Канал 14, отявлено проправителствена телевизия. И там Нетаняху каза някои запомнящи се неща. Може би най-важното: "Искам да спра американската помощ, тя е като наследство – не я искам. Икономиката ни вече не е малка – можем да финансираме сами това, което сега финансираме с американска помощ и то със само малка част от нашия БВП. Искам процесът да започне тази година".
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) June 30, 2026
I want to stop American aid. It's like welfare; I don't want it.
Our economy is no longer a small economy... we can finance ourselves this fraction of a percent of our GDP that we receive from the United States.
I want this process to start this year. pic.twitter.com/5ObbwvZQ8x
Отделно Нетаняху заяви, че Тръмп го питал как издържа на всичко и той му отговорил, че няма друг народ като израелският, невъзможно е да бъде победен. Издирваният от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа израелски премиер добави и, че "войната никога не спира" и че единственият начин да живееш в Близкия изток и днешния свят е да си силен:
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) June 30, 2026
Trump asked me, "How do you keep going? How do you endure this?"
I told him: "We have a people unlike any other. It's impossible to defeat us." pic.twitter.com/fC6bG1FSus
"Не сме напуснали Ливан. Изградихме зона за сигурност от 10 километра, със съгласието на ливанското правителство. Заради това "Хизбула" е бясна. Заради това Иран е бесен", подчерта Нетаняху - Още: Нетаняху: Израел няма да се изтегли от Южен Ливан, докато "Хизбула" продължава да представлява заплаха
Netanyahu on Lebanon:— Clash Report (@clashreport) June 30, 2026
We didn't leave Lebanon. We have effectively established this security belt—about 10 kilometers inside Lebanon—with the agreement of the Lebanese government.
And of course Hezbollah is outraged. The same is true of Iran. pic.twitter.com/TyxduMQHzY