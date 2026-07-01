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Пиар трусове: Прекъснато интервю на иранската власт и думи на Нетаняху за отделяне от САЩ (ВИДЕО)

01 юли 2026, 7:31 часа 182 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пиар трусове: Прекъснато интервю на иранската власт и думи на Нетаняху за отделяне от САЩ (ВИДЕО)

Нечувано и изненадващо – иранската държавна телевизия прекъсна буквално по средата интервю с председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. И това стана точно в момент, в който Галибаф защитаваше решението на Техеран да води преговори със САЩ за постигане в крайна сметка на мир. Телевизията все пак уточни, че ще има втора част на интервюто и тя ще бъде излъчена след 24 часа:

Иначе в самото интервю Галибаф за пореден път влезе в суровата иранска реторика – ако САЩ искат война, ние сме готови. Ако Вашингтон не иска да изпълнява това, което сме договорили, готови сме за война, по думите му. Проблемът е, че има разлики във възприятието какво е договорено:

Например – Галибаф заяви, че не било точно това, което казва американският президент Доналд Тръмп за замразените ирански активи и как те щели да може да се харчат само за купуване на жито, пшеница и зърнени култури от американските фермери – ОЩЕ: Тръмп се извъртя как ще дава замразени пари на Иран

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"Различия има дори вътре в САЩ. Можете да видите – Марко Рубио (американският държавен секретар) преследва един подход, докато Джей Ди Ванс (американският вицепрезидент) преследва друг", коментира Галибаф. Малко по-късно самият Ванс коментира, че понякога не разбира персийската нагласа и специално как в Доха иранците казват, че се водят технически разговори за рамка за преговори за мир, а не по същество мирни преговори - Още: Засега Ормузкият проток остава със статут на военна зона

Близкият изток – войната никога не спира

Същевременно, израелският премиер Бенямин Нетаняху се появи в ефира на израелския Канал 14, отявлено проправителствена телевизия. И там Нетаняху каза някои запомнящи се неща. Може би най-важното: "Искам да спра американската помощ, тя е като наследство – не я искам. Икономиката ни вече не е малка – можем да финансираме сами това, което сега финансираме с американска помощ и то със само малка част от нашия БВП. Искам процесът да започне тази година".

Отделно Нетаняху заяви, че Тръмп го питал как издържа на всичко и той му отговорил, че няма друг народ като израелският, невъзможно е да бъде победен. Издирваният от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа израелски премиер добави и, че "войната никога не спира" и че единственият начин да живееш в Близкия изток и днешния свят е да си силен:

"Не сме напуснали Ливан. Изградихме зона за сигурност от 10 километра, със съгласието на ливанското правителство. Заради това "Хизбула" е бясна. Заради това Иран е бесен", подчерта Нетаняху - Още: Нетаняху: Израел няма да се изтегли от Южен Ливан, докато "Хизбула" продължава да представлява заплаха

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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