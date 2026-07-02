Украйна тества лазерни системи за противовъздушна отбрана

Украйна започна изпитания на лазерни системи за противовъздушна отбрана, съобщи министърът на отбраната Михайло Федоров по време на събитието Brave1 Advantage, цитиран от Ukrinform. Министърът отбеляза, че първоначалните резултати от тестовете на тези системи за противовъздушна отбрана вече са налични. Той добави, че в момента украински специалисти ги изучават. „Вече тестваме лазера и имаме някои резултати. Все още не казваме много, но проектът се развива активно“, сподели министърът на отбраната.

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Федоров съобщи също, че през май украински дронове-прехващачи са свалили близо 7000 руски дрона „Шахед“ и „Гербера“. Той добави, че по време на един от последните масирани удари, дроновете-прехващачи са успели да унищожат приблизително 75% от вражеските атакуващи дронове. Министърът на отбраната заяви също, че разработването на нискобюджетни крилати ракети, използващи технологии за изкуствен интелект, е отделен приоритет. Той каза, че те биха могли да бъдат налични още след една година. „Това може би звучат като футуристични проекти, но след година няма да са новина. Ще работим по тях“, каза Федоров.

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Според министъра на отбраната, в момента до десет компании тестват разработки в Украйна, които създават евтини ракети за прихващане на вражески дронове. Продължава и работата по противодействие на балистични ракети и управляеми бомби.

Украйна подготвя евтин пробив в сектора на противовъздушната отбрана

По-рано Defense News, позовавайки се на меморандум, подписан между украинската компания Fire Point и германската Hensoldt, съобщи, че Украйна разработва системата Freyja, която според разработчиците може да струва приблизително седем пъти по-малко от американските ракети Patriot.

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Ключовият елемент на новата система за противовъздушна отбрана ще бъде прехващачът FP-7.X, чиято цена се оценява на приблизително 700 000 долара на изстрел. За сравнение, ракетите Patriot PAC-3 струват над 5 милиона долара всяка.