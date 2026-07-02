След предупреждение на Зеленски: Русия с мащабна атака срещу Киев, експлозии отекват над града (ВИДЕО)

В Киев се чуват експлозии, а противовъздушната отбрана е активна, съобщават международните агенции. Жителите на столицата са призовани да се укрият, докато приключи атаката. „Киевчани, подразделенията на противовъздушната отбрана в момента обстрелват вражески цели в покрайнините на столицата. Има вероятност от по-нататъшни атакуващи дронове към столицата. Съществува и възможност за комбинирана атака през следващите дни“, каза Тимур Ткаченко, началник на Киевския военен окръг. „Регистрираме падащи отломки в районите Деснянски и Шевченковски. Проверяваме информацията за ранените“, добави служителят.

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Малко преди полунощ е възникнал пожар в хотел в Шевченковския район, съобщи Тимур Ткаченко. Той уточни, че инцидентът е възникнал след падане на отломки върху сградата. В Деснянски район отломки от дрон са паднали близо до частна къща. Там обаче не е възникнал пожар.

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Малко по-рано николаевският канал „Ванек“ съобщи, че приблизително 10 руски стратегически самолета вече са излетели. В зависимост от местата им за изстрелване, ракетите биха могли да навлязат в украинското въздушно пространство между приблизително 2:00 и 5:00 ч. сутринта.

Предупреждението на Зеленски

Атаките идват, след като по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия подготвя мащабно нападение с ракети и дронове тази вечер. Според кореспондент на УНИАН, украинският лидер е направил съобщението по време на съвместна пресконференция с ирландския премиер Микал Мартин в Дъблин. Както припомни Зеленски, Русия нанася удари по Украйна ежедневно, а веднъж или два пъти седмично руските нашественици прибягват до масирани удари с изстрелването на стотици дронове и десетки ракети от различни типове.

„Днес има информация, много неприятна, за подготовка за пореден такъв масивен руски удар. Има данни от разузнаването“, подчерта Зеленски. Както добави украинският президент, веднага след тази пресконференция той много бързо ще се върне в Украйна с екипа си. „Днес призовавам нашите хора да бъдат особено внимателни, да защитят себе си и децата си. Наложително е да защитите семействата си. Приютете се и се вслушвайте в сирените за въздушна тревога в Украйна. Това е много важно“, подчерта Зеленски.

Zelensky said intelligence warned of a major Russian strike being prepared, as drones were already active in Ukrainian airspace. Monitoring channels reported at least 7 Tu-95MS and 3 Tu-160 strategic bombers airborne from multiple airfields, with possible cruise missile launches… pic.twitter.com/aw1tY4Q3oh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 1, 2026

Според него Владимир Путин е подготвял това мащабно нападение срещу Украйна от известно време. „То не е първото такова. Именно това е заплахата тази вечер. Руският лидер категорично отказва да сложи край на войната. И въпреки че вече му съобщихме по всички възможни официални и неофициални канали, чрез хора, близки до него, че войната може и трябва да бъде прекратена и че ние в Украйна сме готови за среща, за смислени преговори, той вижда само по-нататъшна агресия срещу Украйна и нашите съседи, срещу цяла Европа“, каза Зеленски.

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Както отбеляза Зеленски, прекратяването на войната е приоритет за Украйна. „И дори ако Русия все още не вижда това като приоритет, ние със сигурност можем да ги принудим да го направят“, подчерта Зеленски.

Колко ракети „Циркон“ има Русия?

Както съобщи по-рано УНИАН, майорът в оставка Олексий Гетман, ветеран от руско-украинската война, смята, че ако няма ракетни удари в продължение на седмица и половина или две, това означава, че руските окупатори складират оръжия и се готвят за масирана атака срещу Украйна. Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната съобщи, че руската армия може да разполага с до 120 хиперзвукови ракети „Циркон“ . Русия често е изстрелвала тези ракети по цивилни градове в Украйна.

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Юрий Игнат, началник на отдела за комуникации на украинските военновъздушни сили, заяви, че Украйна може да сваля руски ракети „Циркон“, летящи по балистична траектория, но не винаги разполага с необходимите средства за това. Той отбеляза, че Украйна изпитва недостиг на ракети земя-въздух за системите „Пейтриът“, които са способни да прехващат балистични ракети.

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