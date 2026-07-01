Япония повишава петкратно таксите за издаване на визи

Визите за влизане в Япония от днес, 1 юли, ще бъдат пет пъти по-скъпи, след като Токио увеличи таксите за първи път от 1978 г., позовавайки се на нарастващите разходи и колебанията в обменния курс на фона на туристическия бум в страната. Таксата за подаване на заявление за еднократна виза нараства от 3000 йени на 15 000 йени (93 долара), а таксата за многократна виза се вдига до 30 000 йени спрямо досегашните 6000 йени. Таксите се увеличават, "за да се отговори на настоящите ценови увеличения и колебанията в обменните курсове", посочиха японските власти, цитирани от Си Ен Би Си.

Увеличението се обявява в момент, когато Япония преживява бум в туризма, който оказва значително натоварване върху инфраструктурата и обществените услуги, посочиха експерти пред телевизията.

"Предвид продължителното обезценяване на японската йена през последните години, поддържането на структурата на таксите, определена при различни икономически условия, може вече да не е финансово устойчиво", каза Зилмия Кембъл, старши лектор по управление на хотелиерството и туризма в Университета "Джеймс Кук".

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Япония посрещна рекорден брой посетители през 2024 и 2025 г., като пристигащите достигнаха съответно 36,8 милиона и 42,6 милиона. Според компанията за картови плащания "Мастъркард" (Mastercard) туристическият сектор се е превърнал в значителен фактор за брутния вътрешен продукт на страната.

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