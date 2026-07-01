Държавата дава 200 000 евро хуманитарна помощ за Ливан и Газа

Министерският съвет одобри предоставянето на хуманитарна помощ за Ливан и за Ивицата Газа под формата на доброволни вноски към международни организации в общ размер на 200 000 евро. Те са за посрещане на най-неотложните хуманитарни потребности на ливанското и на палестинското население в резултат на продължаващата извънредна хуманитарна ситуация в региона на Близкия изток, обявиха от пресцентъра на правителството на Румен Радев днес, 1 юли.

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Средствата ще се разпределят поравно

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Финансирането ще бъде осигурено от бюджета за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ на Министерството на външните работи и ще бъде разпределено поравно между двете хуманитарни ситуации чрез подпомагане на Хуманитарния фонд за Ливан на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Световната продоволствена програма за дейността ѝ в Ливан, както и дейността на Международния комитет на Червения кръст, Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ) и Йорданската хашемитска благотворителна организация в Ивицата Газа.

"Предоставянето на спешна хуманитарна помощ от страна на България е акт на съпричастност към населението на Ливан и на Ивицата Газа, намиращо се в тежка хуманитарна ситуация в резултат на ескалиралото напрежение в региона на Близкия изток и последвалото масово разселване и ограничаване на достъпа на продоволствена помощ и услуги", обявиха от кабинета в мотивите си.

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